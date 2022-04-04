https://arabic.sputniknews.com/20220404/وزير-المالية-الألماني-من-المستحيل-على-أوروبا-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-1060836425.html
وزير المالية الألماني: من المستحيل على أوروبا وقف إمدادات الغاز الروسي
وزير المالية الألماني: من المستحيل على أوروبا وقف إمدادات الغاز الروسي
صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر للصحفيين في لوكسمبورج قبل بدء اجتماع مجموعة يوروجروب (Eurogroup)، أن دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها حتى الآن رفض... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T14:29+0000
2022-04-04T14:29+0000
2022-04-04T14:29+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال ليندنر إن ألمانيا ستدعم جميع الإجراءات التقييدية الإضافية الموجهة ضد روسيا.ورد على سؤال بشأن عقوبات جديدة محتملة "لكن في الوقت الحالي من المستحيل وقف إمدادات الغاز".وفي وقت سابق، قالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي رفضت دفع تكاليف إمدادات الغاز الروسي بالروبل.كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول تحويل أوروبا إلى الغاز الطبيعي الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية.وقال بوتين خلال اجتماع لتنمية مجال النقل الجوي وصناعة الطائرات: "الأسواق العالمية تأخذ في الانخفاض، وقيمة الأسهم في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي تتصاعد. رأس المال يتدفق إلى الولايات المتحدة، مما يحرم مناطق أخرى من العالم من موارد التنمية. محاولات تحويل الغاز الطبيعي الأمريكي المسال باهظ الثمن تنتمي لهذه السلسة أيضا. نتيجة لذلك، لم يُجبر الأوروبيون فقط على دفع المزيد من المال، بل وأن يقوموا بأيديهم بتقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية وإخراجها من السوق العالمية".
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روسيا, اقتصاد
وزير المالية الألماني: من المستحيل على أوروبا وقف إمدادات الغاز الروسي
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صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر للصحفيين في لوكسمبورج قبل بدء اجتماع مجموعة يوروجروب (Eurogroup)، أن دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها حتى الآن رفض إمدادات الغاز الروسي.
وقال ليندنر إن ألمانيا ستدعم جميع الإجراءات التقييدية الإضافية الموجهة ضد روسيا.
ورد على سؤال بشأن عقوبات جديدة محتملة "لكن في الوقت الحالي من المستحيل وقف إمدادات الغاز".
وفي وقت سابق، قالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي رفضت دفع تكاليف إمدادات الغاز الروسي بالروبل.
كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول تحويل أوروبا إلى الغاز الطبيعي الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية.
وقال بوتين خلال اجتماع لتنمية مجال النقل الجوي وصناعة الطائرات: "الأسواق العالمية تأخذ في الانخفاض، وقيمة الأسهم في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي تتصاعد. رأس المال يتدفق إلى الولايات المتحدة، مما يحرم مناطق أخرى من العالم من موارد التنمية. محاولات تحويل الغاز الطبيعي الأمريكي المسال باهظ الثمن تنتمي لهذه السلسة أيضا. نتيجة لذلك، لم يُجبر الأوروبيون فقط على دفع المزيد من المال، بل وأن يقوموا بأيديهم بتقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية وإخراجها من السوق العالمية".