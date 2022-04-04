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https://arabic.sputniknews.com/20220404/وكالة-الجيش-الصحراوي-يستهدف-القوات-المغربية-في-أودي-الظمران-1060828506.html
وكالة: الجيش الصحراوي يستهدف القوات المغربية في "أودي الظمران"
وكالة: الجيش الصحراوي يستهدف القوات المغربية في "أودي الظمران"
نفذت وحدات تابعة لـ"جيش التحرير الشعبي الصحراوي"، أمس الأحد، هجمات استهدفت القوات المغربية في منطقة أودي الظمران في قطاع المحبس. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:38+0000
2022-04-04T11:38+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية "واص" عن بلاغ عسكري صادر عن "وزارة الدفاع الصحراوية"، رقم 497، والذي جاء فيه أن "مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت مراكز جنود (الاحتلال) بمنطقة أودي الظمران بقطاع المحبس بقصف عنيف ومركز، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، بحسب المصدر.وأشارت الوكالة إلى أن مفارز متقدمة من "الجيش الصحراوي"، كانت قد ركزت هجماتها، يوم السبت الماضي، على الخنادق في قطاع المحبس، مستهدفة مناطق في لعكد وأكرارة الفرسيك.وبحسب الوكالة، تكبدت القوات المغربية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وعلى طول الجدار الفاصل.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/فتح-الحدود-بين-المغرب-وإسبانياأبرز-الملفات-والنتائج-المرتقبة-1060812313.html
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العالم العربي

وكالة: الجيش الصحراوي يستهدف القوات المغربية في "أودي الظمران"

11:38 GMT 04.04.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAصورة لضابط من الجيش المغربي يمشي بالقرب من الحدود مع الكركرات في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
صورة لضابط من الجيش المغربي يمشي بالقرب من الحدود مع الكركرات في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
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نفذت وحدات تابعة لـ"جيش التحرير الشعبي الصحراوي"، أمس الأحد، هجمات استهدفت القوات المغربية في منطقة أودي الظمران في قطاع المحبس.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية "واص" عن بلاغ عسكري صادر عن "وزارة الدفاع الصحراوية"، رقم 497، والذي جاء فيه أن "مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت مراكز جنود (الاحتلال) بمنطقة أودي الظمران بقطاع المحبس بقصف عنيف ومركز، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، بحسب المصدر.
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وأشارت الوكالة إلى أن مفارز متقدمة من "الجيش الصحراوي"، كانت قد ركزت هجماتها، يوم السبت الماضي، على الخنادق في قطاع المحبس، مستهدفة مناطق في لعكد وأكرارة الفرسيك.

وبين المصدر أن القوات الصحراوية تنفذ هجمات متتالية على القوات المغربية، ردا على ما وصف بـ"خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020".

وبحسب الوكالة، تكبدت القوات المغربية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وعلى طول الجدار الفاصل.
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