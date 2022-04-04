https://arabic.sputniknews.com/20220404/-وزراء-خارجية-عرب-في-زيارة-مرتقبة-إلى-موسكو-ووارسو-1060818191.html
وزراء خارجية عرب في زيارة مرتقبة إلى موسكو ووارسو
وزراء خارجية عرب في زيارة مرتقبة إلى موسكو ووارسو
أفادت مصادر إعلامية عن زيارة مرتقبة، اليوم الإثنين، لوزراء خارجية كل من العراق والأردن والسودان ومصر الجزائر، إلى العاصمة الروسية موسكو. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T07:03+0000
2022-04-04T07:03+0000
2022-04-04T07:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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ووفقا لموقع "شفق نيوز"، سيكون برفقة الوزراء الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وذلك "لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني".وبحسب المصادر، فإن الزيارة ستتضمن الوقوف على آخر مستجدات للعملية العسكرية في أوكرانيا، إضافة إلى بحث دور مجموعة الاتصال العربية في إيجاد آفاق للتهدئة وخفض مستوى التوتر، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي.وكان مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قد صرح يوم السبت، عن أن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري المكلفة بمتابعة الأزمة في أوكرانيا عقدت اجتماعا تنسيقيا، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وأوضح المصدر أن الاجتماع هدف إلى التحضير لزيارة المجموعة إلى موسكو، يوم الاثنين الموافق 4 نيسان/ أبريل الجاري، للقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وتليها مباشرة زيارة إلى بولندا اليوم التالي للقاء مع وزير خارجية أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/مجموعة-الاتصال-الوزارية-العربية-بشأن-الأزمة-في-أوكرانيا-تعقد-اجتماعا-تنسيقيا-الاثنين-1060775695.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا
وزراء خارجية عرب في زيارة مرتقبة إلى موسكو ووارسو
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أفادت مصادر إعلامية عن زيارة مرتقبة، اليوم الإثنين، لوزراء خارجية كل من العراق والأردن والسودان ومصر الجزائر، إلى العاصمة الروسية موسكو.
ووفقا لموقع "شفق نيوز
"، سيكون برفقة الوزراء الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وذلك "لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني".
وبحسب المصادر، فإن الزيارة ستتضمن الوقوف على آخر مستجدات للعملية العسكرية في أوكرانيا، إضافة إلى بحث دور مجموعة الاتصال العربية في إيجاد آفاق للتهدئة وخفض مستوى التوتر، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي.
وكان مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قد صرح يوم السبت، عن أن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري المكلفة بمتابعة الأزمة في أوكرانيا عقدت اجتماعا تنسيقيا، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وأوضح المصدر أن الاجتماع هدف إلى التحضير لزيارة المجموعة إلى موسكو، يوم الاثنين الموافق 4 نيسان/ أبريل الجاري، للقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وتليها مباشرة زيارة إلى بولندا اليوم التالي للقاء مع وزير خارجية أوكرانيا.