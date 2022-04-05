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https://arabic.sputniknews.com/20220405/أبل-ونتفيلكس-تتجهان-لإلغاء-مشروعات-حول-حياة-ويل-سميث-بسبب-الصفعة-1060856169.html
أبل ونتفيلكس تتجهان لإلغاء مشروعات حول حياة ويل سميث بسبب "الصفعة"
أبل ونتفيلكس تتجهان لإلغاء مشروعات حول حياة ويل سميث بسبب "الصفعة"
تعمل شركتا أبل ونتفيكلس على إلغاء مشروعات كانت مقررة سلفا حول حياة الفنان ويل سميث، وذلك بعد صفعته للفنان كريس روك في حفل الأوسكار الأخير. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T10:13+0000
2022-04-05T10:13+0000
ويل سميث
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وقال تقرير في نيويورك بوست الأمريكية، إن نتفيلكس ومن قبل شركة سوني علقتا مشاريعهما مع النجم الذي وصفته الصحية بـ"المضطرب". وقال مصدر لصيحفة "ذا صن" إن نتفيلكس تتجه لاستبدال مشروعاتها حول حياة ويل سميث بأفكار أخرى عن ممثلين من السود. وأخبر المصدر الصحيفة أن "العمل مع ويل سميث أصبح مجازفة كبيرة". وتابع المصدر أن الشركة تخطط للعمل مع ممثلين أكثر ودا، مثل مايك إيبس وميشيل جوردان.كان الممثل والمغني الأمريكي ويل سميث قد اعتذر عن صفعه وجه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الماضي. وقال سميث عبر منشور على صفحته الرسمية على "إنستغرام"، إن "سلوكه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية كان غير مقبول ولا يغتفر".وكان كريس روك قد رفض تحرير محضر ضد ويل سميث لصفعه له في حفل الأوسكار، وفقا لبيان رسمي من شرطة لوس أنجلوس، إلا أن تداعيات تلك الحادثة، التي اعتبرت من قبل الأكاديمية وأيضا قسم شرطة لوس أنجلوس على أنها شكل من أشكال العنف والتي لا يسمح بها بأي شكل من الأشكال وتستحق العقاب، ما زالت تنهال على سميث والتي يبدو أنها، وبحسب مراقبين، ستحذو حذو مصير النجم الأمريكي الكبير جون ديب الذي تم تهميشه في هوليوود بسبب مزاعم زوجته السابقة.
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ويل سميث

أبل ونتفيلكس تتجهان لإلغاء مشروعات حول حياة ويل سميث بسبب "الصفعة"

10:13 GMT 05.04.2022
© REUTERS / Brian Snyderيضرب ويل سميث (يمين) كريس روك بينما تحدث روك على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
يضرب ويل سميث (يمين) كريس روك بينما تحدث روك على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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تعمل شركتا أبل ونتفيكلس على إلغاء مشروعات كانت مقررة سلفا حول حياة الفنان ويل سميث، وذلك بعد صفعته للفنان كريس روك في حفل الأوسكار الأخير.
وقال تقرير في نيويورك بوست الأمريكية، إن نتفيلكس ومن قبل شركة سوني علقتا مشاريعهما مع النجم الذي وصفته الصحية بـ"المضطرب".
وقال مصدر لصيحفة "ذا صن" إن نتفيلكس تتجه لاستبدال مشروعاتها حول حياة ويل سميث بأفكار أخرى عن ممثلين من السود.
وأخبر المصدر الصحيفة أن "العمل مع ويل سميث أصبح مجازفة كبيرة".
وتابع المصدر أن الشركة تخطط للعمل مع ممثلين أكثر ودا، مثل مايك إيبس وميشيل جوردان.
كان الممثل والمغني الأمريكي ويل سميث قد اعتذر عن صفعه وجه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الماضي. وقال سميث عبر منشور على صفحته الرسمية على "إنستغرام"، إن "سلوكه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية كان غير مقبول ولا يغتفر".
وكان كريس روك قد رفض تحرير محضر ضد ويل سميث لصفعه له في حفل الأوسكار، وفقا لبيان رسمي من شرطة لوس أنجلوس، إلا أن تداعيات تلك الحادثة، التي اعتبرت من قبل الأكاديمية وأيضا قسم شرطة لوس أنجلوس على أنها شكل من أشكال العنف والتي لا يسمح بها بأي شكل من الأشكال وتستحق العقاب، ما زالت تنهال على سميث والتي يبدو أنها، وبحسب مراقبين، ستحذو حذو مصير النجم الأمريكي الكبير جون ديب الذي تم تهميشه في هوليوود بسبب مزاعم زوجته السابقة.
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