أغنى أشخاص العالم لعام 2022 وفق "فوربس"

احتل إيلون ماسك المركز الأول لأول مرة ، بعد أن صعد من المركز الثاني. قبل عامين ، كان رئيس "SpaceX" و"Tesla" في المرتبة 31 فقط.ولأول مرة، يتصدر قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم إلون ماسك، مؤسس شركتي "سبايس إكس" و"تسلا"، ليحل محل مؤسس شركة "أمازون" ومديرها التنفيذي جيف بيزوس.على مدار العام، زادت ثروة ماسك بمقدار 68 مليار دولار لتصل إلى 219 مليار دولار، وانخفضت ثروة بيزوس بمقدار 6 مليارات دولار لتصل إلى 171 مليار دولار.قبل عامين، عندما كان إيلون ماسك في المركز الـ 31 فقط في التصنيف. في المركز الثالث: مثل العام الماضي، صاحب دار الأزياء - برنارد أرنو وعائلته، التي تقدر فوربس ثروتها بـ 158 مليار دولار.يذكر أن هذا العام يوجد على قائمة المجلة 2668 مليارديرا، بزيادة 87 عن عام 2021. تم إجراء القياس النهائي لثروات المليارديرات في 11 مارس/ آذار الماضي.بلغت الثروة المجمعة لجميع المليارديرات هذا العام 12.7 تريليون دولار، أي أقل بمقدار 0.4 تريليون دولار بالنسبة للعام الماضي.تضم القائمة أكبر عدد من المشاركين من الولايات المتحدة - 735 شخصًا، تليها الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) - 607 أشخاص. بينما عدد المشاركين من روسيا 83 شخصا.
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمالك الرئيسي لشركة ريلايانس إندوستريز، الهندي موكيش أمباني - 90,7 مليار دولار
احتل إيلون ماسك المركز الأول لأول مرة ، بعد أن صعد من المركز الثاني. قبل عامين ، كان رئيس "SpaceX" و"Tesla" في المرتبة 31 فقط.
ولأول مرة، يتصدر قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم إلون ماسك، مؤسس شركتي "سبايس إكس" و"تسلا"، ليحل محل مؤسس شركة "أمازون" ومديرها التنفيذي جيف بيزوس.
على مدار العام، زادت ثروة ماسك بمقدار 68 مليار دولار لتصل إلى 219 مليار دولار، وانخفضت ثروة بيزوس بمقدار 6 مليارات دولار لتصل إلى 171 مليار دولار.قبل عامين، عندما كان إيلون ماسك في المركز الـ 31 فقط في التصنيف. في المركز الثالث: مثل العام الماضي، صاحب دار الأزياء - برنارد أرنو وعائلته، التي تقدر فوربس ثروتها بـ 158 مليار دولار.
يذكر أن هذا العام يوجد على قائمة المجلة 2668 مليارديرا، بزيادة 87 عن عام 2021. تم إجراء القياس النهائي لثروات المليارديرات في 11 مارس/ آذار الماضي.
بلغت الثروة المجمعة لجميع المليارديرات هذا العام 12.7 تريليون دولار، أي أقل بمقدار 0.4 تريليون دولار بالنسبة للعام الماضي.
تضم القائمة أكبر عدد من المشاركين من الولايات المتحدة - 735 شخصًا، تليها الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) - 607 أشخاص. بينما عدد المشاركين من روسيا 83 شخصا.