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https://arabic.sputniknews.com/20220405/أغنى-أشخاص-العالم-لعام-2022-وفق-فوربس-1060861885.html
أغنى أشخاص العالم لعام 2022 وفق "فوربس"
أغنى أشخاص العالم لعام 2022 وفق "فوربس"
نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قائمة بأغنى أشخاص في العالم لعام 2022. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T13:07+0000
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احتل إيلون ماسك المركز الأول لأول مرة ، بعد أن صعد من المركز الثاني. قبل عامين ، كان رئيس "SpaceX" و"Tesla" في المرتبة 31 فقط.ولأول مرة، يتصدر قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم إلون ماسك، مؤسس شركتي "سبايس إكس" و"تسلا"، ليحل محل مؤسس شركة "أمازون" ومديرها التنفيذي جيف بيزوس.على مدار العام، زادت ثروة ماسك بمقدار 68 مليار دولار لتصل إلى 219 مليار دولار، وانخفضت ثروة بيزوس بمقدار 6 مليارات دولار لتصل إلى 171 مليار دولار.قبل عامين، عندما كان إيلون ماسك في المركز الـ 31 فقط في التصنيف. في المركز الثالث: مثل العام الماضي، صاحب دار الأزياء - برنارد أرنو وعائلته، التي تقدر فوربس ثروتها بـ 158 مليار دولار.يذكر أن هذا العام يوجد على قائمة المجلة 2668 مليارديرا، بزيادة 87 عن عام 2021. تم إجراء القياس النهائي لثروات المليارديرات في 11 مارس/ آذار الماضي.بلغت الثروة المجمعة لجميع المليارديرات هذا العام 12.7 تريليون دولار، أي أقل بمقدار 0.4 تريليون دولار بالنسبة للعام الماضي.تضم القائمة أكبر عدد من المشاركين من الولايات المتحدة - 735 شخصًا، تليها الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) - 607 أشخاص. بينما عدد المشاركين من روسيا 83 شخصا.
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أغنى أشخاص العالم لعام 2022 وفق "فوربس"

13:07 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 13:14 GMT 05.04.2022)
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نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قائمة بأغنى أشخاص في العالم لعام 2022.
© AFP 2022 / Patrick Pleul

إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - 219 مليار دولار

إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - 219 مليار دولار - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2022 / Patrick Pleul

إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - 219 مليار دولار

© AP Photo / Patrick Semansky

مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس - 171 مليار دولار

مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس - 171 مليار دولار - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Patrick Semansky

مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس - 171 مليار دولار

© AFP 2022 / Stephane Dе Sakutin

المدير العام لشركة "أل في أم أش - مويت هنسي لوي فيتون" برنار أرنو - 158 مليار دولار

المدير العام لشركة &quot;أل في أم أش - مويت هنسي لوي فيتون&quot; برنار أرنو - 158 مليار دولار - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2022 / Stephane Dе Sakutin

المدير العام لشركة "أل في أم أش - مويت هنسي لوي فيتون" برنار أرنو - 158 مليار دولار

© AFP 2022 / Britta Pedersen / dpa

رجل أعمال الأمريكي بيل غيتس - 129 مليار دولار

رجل أعمال الأمريكي بيل غيتس - 129 مليار دولار - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2022 / Britta Pedersen / dpa

رجل أعمال الأمريكي بيل غيتس - 129 مليار دولار

© AP Photo / Nati Harnik

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاذاواي، وورن بافيت - 118 مليار دولار

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاذاواي، وورن بافيت - 118 مليار دولار - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Nati Harnik

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاذاواي، وورن بافيت - 118 مليار دولار

© AP Photo / Jeff Chiu

المؤسس المشارك لشركة غوغل لاري بيدج - 111 مليار دولار

المؤسس المشارك لشركة غوغل لاري بيدج - 111 مليار دولار - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Jeff Chiu

المؤسس المشارك لشركة غوغل لاري بيدج - 111 مليار دولار

© AP Photo / Lee Jin-man

المؤسس المشارك لشركة "غوغل، سيرغي برين - 107 مليار دولار

المؤسس المشارك لشركة &quot;غوغل، سيرغي برين - 107 مليار دولار - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Lee Jin-man

المؤسس المشارك لشركة "غوغل، سيرغي برين - 107 مليار دولار

© AFP 2022 / Toru Yamanaka

لاري إليسون، رجل أعمال أمريكي، مؤسس مشارك ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم التكنولوجيا في أوراكل كوربويشين - 106 مليار دولار

لاري إليسون، رجل أعمال أمريكي، مؤسس مشارك ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم التكنولوجيا في أوراكل كوربويشين - 106 مليار دولار - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2022 / Toru Yamanaka

لاري إليسون، رجل أعمال أمريكي، مؤسس مشارك ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم التكنولوجيا في أوراكل كوربويشين - 106 مليار دولار

© AFP 2022 / Stephen Dunn/Getty Images

الملياردير صاحب نادي "لوس أنجلوس كليبرز" ستيف بالمر - 91,4 مليار دولار

الملياردير صاحب نادي &quot;لوس أنجلوس كليبرز&quot; ستيف بالمر - 91,4 مليار دولار - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2022 / Stephen Dunn/Getty Images

الملياردير صاحب نادي "لوس أنجلوس كليبرز" ستيف بالمر - 91,4 مليار دولار

© AFP 2022 / Prakash Singh

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمالك الرئيسي لشركة ريلايانس إندوستريز، الهندي موكيش أمباني - 90,7 مليار دولار

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمالك الرئيسي لشركة ريلايانس إندوستريز، الهندي موكيش أمباني - 90,7 مليار دولار - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2022 / Prakash Singh

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمالك الرئيسي لشركة ريلايانس إندوستريز، الهندي موكيش أمباني - 90,7 مليار دولار

احتل إيلون ماسك المركز الأول لأول مرة ، بعد أن صعد من المركز الثاني. قبل عامين ، كان رئيس "SpaceX" و"Tesla" في المرتبة 31 فقط.
ولأول مرة، يتصدر قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم إلون ماسك، مؤسس شركتي "سبايس إكس" و"تسلا"، ليحل محل مؤسس شركة "أمازون" ومديرها التنفيذي جيف بيزوس.
على مدار العام، زادت ثروة ماسك بمقدار 68 مليار دولار لتصل إلى 219 مليار دولار، وانخفضت ثروة بيزوس بمقدار 6 مليارات دولار لتصل إلى 171 مليار دولار.قبل عامين، عندما كان إيلون ماسك في المركز الـ 31 فقط في التصنيف. في المركز الثالث: مثل العام الماضي، صاحب دار الأزياء - برنارد أرنو وعائلته، التي تقدر فوربس ثروتها بـ 158 مليار دولار.
يذكر أن هذا العام يوجد على قائمة المجلة 2668 مليارديرا، بزيادة 87 عن عام 2021. تم إجراء القياس النهائي لثروات المليارديرات في 11 مارس/ آذار الماضي.
بلغت الثروة المجمعة لجميع المليارديرات هذا العام 12.7 تريليون دولار، أي أقل بمقدار 0.4 تريليون دولار بالنسبة للعام الماضي.
تضم القائمة أكبر عدد من المشاركين من الولايات المتحدة - 735 شخصًا، تليها الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) - 607 أشخاص. بينما عدد المشاركين من روسيا 83 شخصا.
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