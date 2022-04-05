https://arabic.sputniknews.com/20220405/أكثر-من-20-عاما-مفاجأة-داخل-حقيبة-تركها-مجهول-في-مكتبة-جامعة-كامبريدج-1060869914.html

أكثر من 20 عاما... "مفاجأة" داخل حقيبة تركها مجهول في مكتبة جامعة كامبريدج

أكثر من 20 عاما... "مفاجأة" داخل حقيبة تركها مجهول في مكتبة جامعة كامبريدج

أعاد مجهول دفتري ملاحظات مليئين بالكتابات والرسوم يعودان للعالم البريطاني تشارلز داروين، يُعتقد أنهما سُرقا من مكتبة جامعة كامبريدج منذ أكثر من 20 عاما. 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T15:34+0000

2022-04-05T15:34+0000

2022-04-05T15:34+0000

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وفُقد الدفتران في عام 2001، لتجري بعد ذلك عمليات بحث مكثفة في المكتبة التي تضم حوالي 10 ملايين كتاب وخريطة ومخطوطة ومواد أخرى، لكن دون جدوى.وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020 أعلنت جامعة كامبريدج أن الدفترين اللذين تبلغ قيمتهما ملايين الدولارات قد سُرقا، ثم وجهت نداء حول العالم للحصول على معلومات حتى يمكن إعادتهما، كما تحرك الإنتربول في محاولة للعثور على أدلة.وفي حديثها عن سعادتها بعودة الدفترين، قالت أمينة المكتبة جيسيكا غاردنر إنها كانت "ترتجف" عندما رأتهما واصفة سعادتها بـ"الهائلة"، وفقا لـ"فرانس برس".وأكدت غاردنر إنه سيكون هناك "مزيد من المراجعات الجذرية لجميع بروتوكولات الأمان لدينا للتأكد من تقليل المخاطر المستقبلية إلى أقصى حد ممكن".ويحتوي أحد الدفترين على رسم لشجرة الحياة الشهير لداروين يعود إلى عام 1837.تشارلز داروين واحد من أبرز علماء عصره، أجرى أبحاثا مكثفة حول الأنواع الحية المختلفة، وقام برحلات بينها رحلته الشهيرة إلى جزر غالاباغوس في عام 1835، وبعد عودته من الرحلة بدأ في صياغة نظريته عن التطور حيث اعتقد أن جميع الأنواع تأتي من أسلاف مشتركة.

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https://arabic.sputniknews.com/20170623/تركيا-نظرية-داروين-1024745085.html

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