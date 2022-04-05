https://arabic.sputniknews.com/20220405/ألمانيا-بعض-محطات-الكهرباء-قد-تتوقف-إذا-تم-حظر-الفحم-الروسي-في-الوقت-الحالي-1060878520.html

ألمانيا: بعض محطات الكهرباء قد تتوقف إذا تم حظر الفحم الروسي في الوقت الحالي

ألمانيا: بعض محطات الكهرباء قد تتوقف إذا تم حظر الفحم الروسي في الوقت الحالي

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن بعض محطات الطاقة الكهربائية في البلاد يمكن أن تتوقف عن العمل إذا تم فرض حظر على واردات الفحم الروسي في الوقت الحالي. 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T19:27+0000

2022-04-05T19:27+0000

2022-04-05T19:27+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

اقتصاد

أخبار ألمانيا

روسيا

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن تقرير أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، كشف أن ألمانيا قد تضطر إلى وقف تشغيل بعض محطات الكهرباء إذا تم إنهاء واردات الفحم من روسيا على الفور.ويأتي التحذير رغم أن اعتماد ألمانيا على روسيا في ذلك الوقود ينكمش بصورة سريعة.ولفت التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن حصة روسيا في واردات ألمانيا من الفحم ستهبط إلى 25 في المئة في الأعوام القليلة المقبلة.وأوضح التقرير أن هناك إمكانية لحدوث استقلال عن روسيا في واردات الفحم خلال الخريف المقبل، لكنه حذر من نقص مخزون الفحم خلال أسابيع إذا تم الاستغناء عن الفحم الروسي في الوقت الحالي.يذكر أن الغرب فرض عقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا منذ فبراير/ شباط الماضي، وسط دعوات للاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية، لكن روسيا تقول إنها كانت مستعدة لمثل هذه الإجراءات.

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