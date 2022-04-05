https://arabic.sputniknews.com/20220405/أنصار-الله-تعلن-قرب-توقف-محطتي-توليد-كهرباء-غربي-اليمن-إثر-نفاذ-مخزون-الوقود-1060869721.html

أنصار الله تعلن قرب توقف محطتي توليد كهرباء غربي اليمن إثر نفاذ مخزون الوقود

أنصار الله تعلن قرب توقف محطتي توليد كهرباء غربي اليمن إثر نفاذ مخزون الوقود

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الثلاثاء، قرب خروج محطتي توليد كهرباء، تغذيان مناطق سيطرة الجماعة في... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T15:35+0000

2022-04-05T15:35+0000

2022-04-05T15:35+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وقالت المؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إنها "تعلن عدم قدرتها على إمداد المستشفيات ومضخات المياه وسنترالات الاتصالات في العاصمة والحديدة وبعض المحافظات، بالكهرباء نتيجة توقف وشيك لمحطتي كهرباء رأس كتنيب بالحديدة وحزيز بصنعاء، بسبب نفاد الوقود من المحطتين".وأضافت أن "توقف محطتي كهرباء رأس كتنيب وحزيز المركزيتين، سيؤدي إلى توقف خدمة الكهرباء عن المرافق الصحية والمنشآت الخدمية والحيوية".وأشارت إلى "أنه ومع دخول إحدى سفن المازوت إلى غاطس ميناء الحديدة منذ يوم الأحد 2 أبريل الجاري إلا أنه لم يتم إيصال السفينة إلى الرصيف النفطي لميناء الحديدة ليتم البدء بتفريغ شحنة المازوت وإسعاف محطات الكهرباء".ويوم الأحد الماضي، أعلنت شركة النفط في صنعاء، وصول السفينة "سيبلاندر سافير" المحملة بكميات من المازوت إلى ميناء الحديدة الذي تديره جماعة أنصار الله غربي اليمن، ضمن السفن التي تضمنتها هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، وذلك بعد 88 يوماً من احتجازها من التحالف العربي بقيادة السعودية، حسب بيان للشركة.وتتضمن الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ مساء السبت الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20200614/مصدر-بحكومة-الإنقاذ-يكشف-أسباب-موافقة-التحالف-على-إعادة-تشغيل-كهرباء-صنعاء-من-محطة-مأرب-1045708090.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله