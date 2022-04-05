https://arabic.sputniknews.com/20220405/أهالي-ضحايا-انفجار-مرفأ-بيروت-تترشحون-لتأمنوا-غطاءكم-بالحصانات-عار-عليكم-وعلينا-إن-انتخبناكم-1060847393.html

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: تترشحون لتأمنوا غطاءكم بالحصانات... عار عليكم وعلينا إن انتخبناكم

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: تترشحون لتأمنوا غطاءكم بالحصانات... عار عليكم وعلينا إن انتخبناكم

نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مسيرة، يوم الاثنين 4 أبريل/نيسان، في ذكرى مرور 20 شهرا على انفجار المرفأ، انطلقت من منطقة الجميزة نحو تمثال المغترب رافعين... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T00:27+0000

2022-04-05T00:27+0000

2022-04-05T00:27+0000

لبنان

العالم العربي

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وقالت هيام البقاعي والدة الضحية أحمد قعدان لـ"سبوتنيك"، أنه "في اليوم الرابع من كل شهر ننزل إلى الطرقات لنذكرهم أننا لن ننسى، حقأ أولادنا سنأخذه من عيونهم ومن أبنائهم ولو بعد 100 عام، ولن نسامحهم، سنبقى في الطرقات وسنواجه باستمرار وبكل الوسائل، لأنهم وقحون ترشحوا على النيابة بينما مكانهم السجون".وألقت جمعية أهالي ضحايا وجرحى ومتضرري مرفأ بيروت بيانا قالت فيه: "سنة و8 أشهر أي 20 شهر لتدمير بيروت بفضل منظومة فاسدة مجرمة وحقيرة، دولة عقيمة لم تحصّل حقنا وما ولّدت إلا الدمار والقتل".وعقب البيان على وفاة ضحيتين قائلا "بالبداية نعزي أهل الضحيتين ريتا أنطوان حرديني وجوليات إلياس بو صعب عودة، من بعد عذاب أكثر من سنة ونصف السنة، اليوم رحلوا ليذكروا الشعب اللبناني بالفساد والإجرام الذي نعيشه و ليذكركم ب 4 أغسطس/ آب".وتابع "أكثر من 3 أشهر والقاضي بيطار عمله معطّل بسبب تعسف استعمال الحق من قبل المدعى عليهم، لذا نطالب بالإسراع وإمضاء المسؤولين المعنيين على مرسوم التعيينات القضائية، ليسمح للقاضي متابعة عمله ونرفض أي تأجيل لما بعد الانتخابات لان دمنا لا يساوم عليه وليس لعبه سياسية".وتناول البيان الانتخابات التي ستجري في مايو/أيار المقبل وترشّح عددا من المدعى عليهم بالقول "بأي دولة نحن والله ما أجحدكم وما اوقحكم تترشحون للانتخابات وأنتم مدعى عليكم بقضية انفجار مرفأ بيروت مكانكم السجن لا المجلس النيابي تترشحون لتأمنوا غطاءكم بالحصانات، يا للعار عليكم وعلينا إن انتخبناكم لكننا نعول على اللبنانيين الشرفاء إياكم أن تنتخبوهم إياكم فهم فارون من وجه العدالة."وأضاف "طالبنا مرارا وتكرارا وما زلنا نكرر ونطالب الأجهزة الأمنية لماذا لم تنفذ حتى الآن مذكرات التوقيف ومذكرات الجلب، ولما مازالوا يتمتعون بالحرية ويسرحون ويمرحون لا بل ويترشحون للمجلس النيابي و ضحايانا في صناديق الموت ما هذا التواطؤ، وكيف تقابلون بعضكم وأنتم أضعف من جلب مجرمين مدعى عليهم ب انفجار مرفأ بيروت".وذكر البيان أنه "في زمن هذه المنظومة، موضة جديدة وهي برامج تفشي سرية التحقيق وتسمح للمتهمين التواصل مع الإعلام من داخل السجون والتأثير على الرأي العام بشتى الطرق دون حسيب أو رقيب".وختم "نحن جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ وبالتعاون مع فوج الاطفاء نعمل مع نقابتي المهندسين ونقابة المحامين لإصدار دراسة توضح أفضل طريقه للحفاظ على وجود الأهرامات الشاهد الحي على إجرامكم رافضين أي مساس بها قبل جلاء الحقيقة مع العلم ان نقابة المهندسين أصدرت بيان برفضها للهدم، لا لإعادة إعمار المرفأ قبل جلاء الحقيقة".

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