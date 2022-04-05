إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة... صور
© Sputnikإقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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نظمت الجامعة الملكية المغربية للسكيت، الرولور، التروتنيت والرياضات الحضرية في إطار استكمال برنامجها الوطني المتعلق باقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية صنف السكيت والرولور والتروتنيت موسم 2021/2022، إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بمدينة طنجة.
هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطوارها بفضاء القرب الخاص بالرياضات الحضرية بجبل الكبير بطنجة، عرفت نجاحا كبيرا سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى المشاركة الواسعة للأندية والجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء للسكيت، الرولور، التروتنيت والرياضات الحضرية.
1 أبريل, 06:57 GMT
كما تميزت هذه التظاهرة بالحضور الكمي والنوعي للجماهير العاشقة لهذا الصنف من الرياضات الحضرية وبالقوة التنافسية والروح الرياضية بين المشاركات والمشاركين، الذين أبانوا عن مهارات عالية ولقطات فنية رفيعة المستوى في صنف السكيت والرولور والتروتنيت.
وبمناسبة هذه الإقصائيات الوطنية، تمت عملية انتقاء الممارسين بالحضور الفعلي لممثل عضو الجامعة الحدوشي سعيد، والمدير التقني الوطني بالنيابة بلال الساهلي ونائب المدير التقني الوطني إبراهيم كيراني.
كما حضرت مجموعة من التقنيين الذين وقفوا على مستوى أداء المنافسين وعلى مدى جاهزية العناصر التي ستشارك في نهائي البطولة تقنيا ونفسيا، لضمان العضوية في المنتخب الوطني والمشاركة في المحافل والتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية. وأتت نتائج الاقصائيات على الشكل التالي:
فئة السكيت كبار
يوسف (بيريز لارفا): 10 نقاط
بلال (زنتر): 4 نقاط
عبد الله (بندريس): 4 نقاط
حمزة (سيتيل): 3 نقاط
سفيان (أوهارون): نقطة
إبراهيم (بوحسون زرهوني): نقطة
إسماعيل (حسانو): نقطة
© Sputnikإقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
© Sputnikإقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
© Sputnikإقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
© Sputnikإقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
© Sputnikإقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
© Sputnikإقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
© Sputnikإقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
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© Sputnik
إقصائيات بطولة المغرب للرياضات الحضرية لجهة الشمال في مرحلتها الرابعة بطنجة
فئة السكيت صغار (أقل من 14 سنة)
حمزة (ولدعومار): نقطة
يوسف (كودالي): نقطة
فئة الرولور فريستايل
أحمد (أنخنيخ): 27 نقطة
كريم (نونو): 25 نقطة
رضا (عباسي): 20 نقطة
تعمل الجامعة الملكية المغربية للسكيت، الرولور، التروتنيت والرياضات الحضرية، وفي إطار مخططها الاستراتيجي، على مواكبة الرياضيين الذين تم انتقائهم بالأساس في التكوين والرفع من المستوى التقني خصوصا أنهم يعتبرون اللبنة الأساسية التي ستكون المنتخب الوطني.