عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220405/إيطاليا-قرصان-ينتهك-حسابات-ويسرق-مدخرات-من-البنك-المركزي-1060857908.html
إيطاليا... قرصان ينتهك حسابات ويسرق مدخرات من البنك المركزي
إيطاليا... قرصان ينتهك حسابات ويسرق مدخرات من البنك المركزي
تمكّن أحد قراصنة المعلومات من اختراق أنظمة صندوق المنح والادخار الخاص بموظفي المصرف، في المصرف المركزي الإيطالي. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T11:18+0000
2022-04-05T11:18+0000
اقتصاد
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103818/30/1038183025_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ea7c5e3d74b3f59293a5633906f7fe09.jpg
ولعدة أيام، انتهك المخترق أمن حسابات المؤسسة وعملائها، وربما تمكن من سرق مدخرات بعض الموظفين أيضا، وهو احتمال سيؤكده قرار تعليق بعض وظائف الخدمات المصرفية المنزلية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك إجراء التحويلات الفورية، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.وتم إطلاق الإنذار خلال محادثة داخلية لموظف وزعيم نقابي في الاتحاد الإيطالي لشبكات خدمات القطاع الثالث (First Cisl)، اتصل به القرصان نفسه عبر الهاتف في أوائل مارس/ آذار، الماضي، وفقا للوكالة.يشهد العالم تزايدا كبيرا في حجم وتعقيدات الهجمات السيبرانية التي استهدفت مختلف الدول وخاصة في منطقتنا العربية، ويعتبر القطاع المالي الأكثر عرضة للأخطار الناجمة عن هذه الهجمات السيبرانية، حيث تعتبر المؤسسات المالية والمصرفية هدفا جذابا نظرا لدورها الحيوي في الوساطة المالية.ولا يزال الكثير من المؤسسات يستخدم نظما قديمة قد لا توفر الحماية المطلوبة من الهجمات الإلكترونية. وفي حال نجاحها، يمكن أن تترتب عواقب كبيرة ومباشرة على المؤسسة من خلال الخسائر المالية، ناهيك بالتكاليف غير المباشرة كالإضرار بالسمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/فودافون-البرتغال-تعلن-قرصنة-خدماتها-وتعطلها-وتؤكد-لعملائها-بياناتكم-في-أمان-1058185102.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103818/30/1038183025_229:0:1200:728_1920x0_80_0_0_bb2f933bfdb9365dde13ed969e2945c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, إيطاليا

إيطاليا... قرصان ينتهك حسابات ويسرق مدخرات من البنك المركزي

11:18 GMT 05.04.2022
© flickr.comقرصنة
قرصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© flickr.com
تابعنا عبرTelegram
تمكّن أحد قراصنة المعلومات من اختراق أنظمة صندوق المنح والادخار الخاص بموظفي المصرف، في المصرف المركزي الإيطالي.
ولعدة أيام، انتهك المخترق أمن حسابات المؤسسة وعملائها، وربما تمكن من سرق مدخرات بعض الموظفين أيضا، وهو احتمال سيؤكده قرار تعليق بعض وظائف الخدمات المصرفية المنزلية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك إجراء التحويلات الفورية، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.
شركة فودافون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
فودافون البرتغال تعلن قرصنة خدماتها وتعطلها وتؤكد لعملائها: بياناتكم في أمان
8 فبراير, 10:01 GMT
وتم إطلاق الإنذار خلال محادثة داخلية لموظف وزعيم نقابي في الاتحاد الإيطالي لشبكات خدمات القطاع الثالث (First Cisl)، اتصل به القرصان نفسه عبر الهاتف في أوائل مارس/ آذار، الماضي، وفقا للوكالة.
يشهد العالم تزايدا كبيرا في حجم وتعقيدات الهجمات السيبرانية التي استهدفت مختلف الدول وخاصة في منطقتنا العربية، ويعتبر القطاع المالي الأكثر عرضة للأخطار الناجمة عن هذه الهجمات السيبرانية، حيث تعتبر المؤسسات المالية والمصرفية هدفا جذابا نظرا لدورها الحيوي في الوساطة المالية.
ولا يزال الكثير من المؤسسات يستخدم نظما قديمة قد لا توفر الحماية المطلوبة من الهجمات الإلكترونية. وفي حال نجاحها، يمكن أن تترتب عواقب كبيرة ومباشرة على المؤسسة من خلال الخسائر المالية، ناهيك بالتكاليف غير المباشرة كالإضرار بالسمعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала