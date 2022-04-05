https://arabic.sputniknews.com/20220405/إيطاليا-قرصان-ينتهك-حسابات-ويسرق-مدخرات-من-البنك-المركزي-1060857908.html
إيطاليا... قرصان ينتهك حسابات ويسرق مدخرات من البنك المركزي
إيطاليا... قرصان ينتهك حسابات ويسرق مدخرات من البنك المركزي
تمكّن أحد قراصنة المعلومات من اختراق أنظمة صندوق المنح والادخار الخاص بموظفي المصرف، في المصرف المركزي الإيطالي. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T11:18+0000
2022-04-05T11:18+0000
2022-04-05T11:18+0000
اقتصاد
إيطاليا
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ولعدة أيام، انتهك المخترق أمن حسابات المؤسسة وعملائها، وربما تمكن من سرق مدخرات بعض الموظفين أيضا، وهو احتمال سيؤكده قرار تعليق بعض وظائف الخدمات المصرفية المنزلية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك إجراء التحويلات الفورية، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.وتم إطلاق الإنذار خلال محادثة داخلية لموظف وزعيم نقابي في الاتحاد الإيطالي لشبكات خدمات القطاع الثالث (First Cisl)، اتصل به القرصان نفسه عبر الهاتف في أوائل مارس/ آذار، الماضي، وفقا للوكالة.يشهد العالم تزايدا كبيرا في حجم وتعقيدات الهجمات السيبرانية التي استهدفت مختلف الدول وخاصة في منطقتنا العربية، ويعتبر القطاع المالي الأكثر عرضة للأخطار الناجمة عن هذه الهجمات السيبرانية، حيث تعتبر المؤسسات المالية والمصرفية هدفا جذابا نظرا لدورها الحيوي في الوساطة المالية.ولا يزال الكثير من المؤسسات يستخدم نظما قديمة قد لا توفر الحماية المطلوبة من الهجمات الإلكترونية. وفي حال نجاحها، يمكن أن تترتب عواقب كبيرة ومباشرة على المؤسسة من خلال الخسائر المالية، ناهيك بالتكاليف غير المباشرة كالإضرار بالسمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/فودافون-البرتغال-تعلن-قرصنة-خدماتها-وتعطلها-وتؤكد-لعملائها-بياناتكم-في-أمان-1058185102.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, إيطاليا
إيطاليا... قرصان ينتهك حسابات ويسرق مدخرات من البنك المركزي
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تمكّن أحد قراصنة المعلومات من اختراق أنظمة صندوق المنح والادخار الخاص بموظفي المصرف، في المصرف المركزي الإيطالي.
ولعدة أيام، انتهك المخترق أمن حسابات المؤسسة وعملائها، وربما تمكن من سرق مدخرات بعض الموظفين أيضا، وهو احتمال سيؤكده قرار تعليق بعض وظائف الخدمات المصرفية المنزلية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك إجراء التحويلات الفورية، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية
.
وتم إطلاق الإنذار خلال محادثة داخلية لموظف وزعيم نقابي في الاتحاد الإيطالي لشبكات خدمات القطاع الثالث (First Cisl)، اتصل به القرصان نفسه عبر الهاتف في أوائل مارس/ آذار، الماضي، وفقا للوكالة.
يشهد العالم تزايدا كبيرا في حجم وتعقيدات الهجمات السيبرانية التي استهدفت مختلف الدول وخاصة في منطقتنا العربية، ويعتبر القطاع المالي الأكثر عرضة للأخطار الناجمة عن هذه الهجمات السيبرانية، حيث تعتبر المؤسسات المالية والمصرفية هدفا جذابا نظرا لدورها الحيوي في الوساطة المالية.
ولا يزال الكثير من المؤسسات يستخدم نظما قديمة قد لا توفر الحماية المطلوبة من الهجمات الإلكترونية. وفي حال نجاحها، يمكن أن تترتب عواقب كبيرة ومباشرة على المؤسسة من خلال الخسائر المالية، ناهيك بالتكاليف غير المباشرة كالإضرار بالسمعة.