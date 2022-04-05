https://arabic.sputniknews.com/20220405/إيلون-ماسك-ينضم-إلى-مجلس-إدارة-تويتر-ويتعهد-بتحسينات-ضخمة-في-المنصة-1060870541.html

إيلون ماسك ينضم إلى مجلس إدارة "تويتر" ويتعهد بتحسينات ضخمة في المنصة

إيلون ماسك ينضم إلى مجلس إدارة "تويتر" ويتعهد بتحسينات ضخمة في المنصة

انضم الملياردير إيلون ماسك إلى مجلس إدارة "تويتر" بعد استحواذه على حصة قدرها 9.2% في مشغل منصة التواصل الاجتماعي، في قرار دفعت سهم الشركة للصعود بأكثر من 6% في... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T15:52+0000

2022-04-05T15:52+0000

2022-04-05T15:52+0000

اقتصاد

منوعات

إيلون ماسك

تويتر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050716935_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_36938ed6293a898f5b249017c401cb85.jpg

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باراغ أغراوال في تغريدة، اليوم الثلاثاء: "من خلال المحادثات مع إيلون في الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح لنا أنه سيحقق قيمة كبيرة لمجلس إدارتنا".وأضاف أنه "مؤمن وشغوف وناقد شديد للخدمة وهو بالضبط ما نحتاجه في تويتر وفي مجلس الإدارة، لجعلنا أقوى على المدى الطويل". وأشاد مؤسس المنصة جاك دورسي بهذه الخطوة، قائلا في تغريدة إن ماسك "يهتم بشدة بعالمنا ودور تويتر فيه".من المقرر أن تنتهي فترة ماسك في عام 2024، وفقا لمستندات لجنة الأوراق المالية والبورصات. طوال فترة مجلس إدارته بالكامل أو بعد 90 يوما، لا يمكن أن يكون ماسك هو المالك المستفيد لأكثر من 14.9% من الأسهم العادية للشركة، بحسب "سي إن بي سي".يأتي شراء ماسك للحصة بعد موجة انتقادات استهدفت شركة التواصل الاجتماعي. استطلع الملياردير متابعيه الشهر الماضي حول ما إذا كانت الشبكة تلتزم بمبادئ حرية التعبير، كاشفا عن تفكيره في بناء منصة تواصل اجتماعي جديدة.بعد إعلان تعيينه في مجلس الإدارة، أشار ماسك اليوم إلى أنه سيدفع لإجراء تعديلات على المنصة، قائلا: "أتطلع إلى العمل مع تويتر وباراغ لإجراء تحسينات كبيرة على تويتر في الأشهر المقبلة".

https://arabic.sputniknews.com/20220405/إيلون-ماسك-يتصدر-قائمة-أغنى-رجال-العالم-للمرة-الأولى-في-تاريخه-1060865195.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, منوعات, إيلون ماسك, تويتر