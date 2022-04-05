https://arabic.sputniknews.com/20220405/اختطاف-راهبة-أمريكية-في-بوركينا-فاسو-1060878928.html
اختطاف راهبة أمريكية في بوركينا فاسو
اختطاف راهبة أمريكية في بوركينا فاسو
قال أسقف أبرشية محلية في بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين مجهولين خطفوا راهبة أمريكية تبلغ من العمر 83 عاما شمالي البلاد، في أحدث واقعة اختطاف لغربيين... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T20:03+0000
2022-04-05T20:03+0000
2022-04-05T20:03+0000
بوركينا فاسو
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وجاء في بيان أن الراهبة سولين تينيسون تخدم منذ عام 2014 في تجمع كاثوليكي للراهبات في أبرشية يالجو التابعة لأبرشية كايا، التي اختطفت منها ليلة الاثنين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وقال ثيوفيل نير أسقف كايا في البيان: "اقتيدت الأخت سولين تينيسون إلى جهة غير معلومة من قبل خاطفيها، الذين نهبوا قبل مغادرتهم الغرف وخربوا سيارة الأبرشية التي كانوا يحاولون الاستيلاء عليها".السفارة الأمريكية في بوركينا فاسو أكدت أنها على علم بالواقعة، وقالت في بيان إنها تعمل بجد مع السلطات المحلية للتحقق من هذه التقارير، وتراقب الوضع، مضيفة: "نحن على استعداد لتقديم كل المساعدة القنصلية المناسبة".قال المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إن الأمن هو أولويته القصوى، وقدم هذا الأسبوع خطة جديدة لإعادة تنظيم وتعزيز عمليات الجيش ضد المسلحين.وينتشر مسلحون متشددون في شمال بوركينا فاسو ويرتبط بعضهم بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، واختطف العديد من الغربيين في السنوات الأخيرة بالبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/وكالة-مسلحون-يقتلون-ما-لا-يقل-عن-11-جنديا-حكوميا-في-بوركينا-فاسو-1060152286.html
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بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
اختطاف راهبة أمريكية في بوركينا فاسو
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قال أسقف أبرشية محلية في بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين مجهولين خطفوا راهبة أمريكية تبلغ من العمر 83 عاما شمالي البلاد، في أحدث واقعة اختطاف لغربيين في البلاد.
وجاء في بيان أن الراهبة سولين تينيسون تخدم منذ عام 2014 في تجمع كاثوليكي للراهبات في أبرشية يالجو التابعة لأبرشية كايا، التي اختطفت منها ليلة الاثنين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وقال ثيوفيل نير أسقف كايا في البيان: "اقتيدت الأخت سولين تينيسون إلى جهة غير معلومة من قبل خاطفيها، الذين نهبوا قبل مغادرتهم الغرف وخربوا سيارة الأبرشية التي كانوا يحاولون الاستيلاء عليها".
السفارة الأمريكية في بوركينا فاسو
أكدت أنها على علم بالواقعة، وقالت في بيان إنها تعمل بجد مع السلطات المحلية للتحقق من هذه التقارير، وتراقب الوضع، مضيفة: "نحن على استعداد لتقديم كل المساعدة القنصلية المناسبة".
قال المجلس العسكري الحاكم
في بوركينا فاسو إن الأمن هو أولويته القصوى، وقدم هذا الأسبوع خطة جديدة لإعادة تنظيم وتعزيز عمليات الجيش ضد المسلحين.
وينتشر مسلحون متشددون
في شمال بوركينا فاسو ويرتبط بعضهم بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، واختطف العديد من الغربيين في السنوات الأخيرة بالبلاد.