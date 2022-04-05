https://arabic.sputniknews.com/20220405/استمرار-احتراق-سيارت-هامفي-الأمريكية-في-أوكرانيا-فيديو-1060867686.html

استمرار احتراق سيارت "هامفي" الأمريكية في أوكرانيا... فيديو

استمرار احتراق سيارت "هامفي" الأمريكية في أوكرانيا... فيديو

تستمر التشكيلات المسلحة الأوكرانية في خسارة سيارات الدفع الرباعي الأمريكية من طراز "هامفي" ، كما يظهر من مقطع الفيديو الذي يصور اشتعال النار داخل إحدى العربات... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T14:49+0000

2022-04-05T14:49+0000

2022-04-05T14:49+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

هامفي

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وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو وصور لتحول تلك العربات الأمريكية إلى أكوام من الخردة بعد احتراقها بالكامل.وأضيفت إلى هامفي بعض التعديلات بغية منحها حماية إضافية، لكنها تبقى هدفها سهلا لأبسط الأسلحة كالمدفع الرشاش التقليدي من عيار 7.62 ملم، وفقا لموقع "الأسلحة الروسية".مركبة "هامفي" قادرة على حمل 5 أفراد عسكريين وحوالي 400 كلغ من البضائع. وتقدر سرعتها القصوى بحوالي 90 كم/ ساعة ويصل مدى الإبحار على الطرق الوعرة حتى 440 كم.وخلال الأحداث التي وقعت في دونباس، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية العديد من هذه السيارات المدرعة.وأطلقت روسيا، في الـ24 من شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني، وذلك لحماية المدنيين في الجمهوريتين الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

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هامفي