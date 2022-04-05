https://arabic.sputniknews.com/20220405/البرتغال-تعلن-طرد-10-دبلوماسيين-روس-خارج-أراضيها-1060882325.html
البرتغال تعلن طرد 10 دبلوماسيين روس خارج أراضيها
البرتغال تعلن طرد 10 دبلوماسيين روس خارج أراضيها
أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن حكومة البلاد قررت طرد 10 دبلوماسيين من السفارة الروسية في لشبونة واعتبرتهم "أشخاصا غير مرغوب بهم". 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T22:37+0000
2022-04-05T22:37+0000
2022-04-05T22:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
البرتغال
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنها أبلغت السفير الروسي بقرارها طرد 10 موظفين في السفارة، قالت إن "نشاطهم يهدد الأمن القومي" للبرتغال.وأضافت أنها ستمهل الدبلوماسيين الروس أسبوعين لمغادرة البلاد.يذكر أن عددا من الدول الأوروبية أعلن خلال الأيام الأخيرة عن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافة لطرد الاتحاد الأوروبي عددا من الدبلوماسيين في البعثة الروسية لديه.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
البرتغال
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, البرتغال
البرتغال تعلن طرد 10 دبلوماسيين روس خارج أراضيها
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أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن حكومة البلاد قررت طرد 10 دبلوماسيين من السفارة الروسية في لشبونة واعتبرتهم "أشخاصا غير مرغوب بهم".
موسكو- سبوتنيك
. وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنها أبلغت السفير الروسي بقرارها طرد 10 موظفين في السفارة، قالت إن "نشاطهم يهدد الأمن القومي" للبرتغال.
وأضافت أنها ستمهل الدبلوماسيين الروس أسبوعين لمغادرة البلاد.
يذكر أن عددا من الدول الأوروبية أعلن خلال الأيام الأخيرة عن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافة لطرد الاتحاد الأوروبي عددا من الدبلوماسيين في البعثة الروسية لديه.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية
في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.