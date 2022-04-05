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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/البرتغال-تعلن-طرد-10-دبلوماسيين-روس-خارج-أراضيها-1060882325.html
البرتغال تعلن طرد 10 دبلوماسيين روس خارج أراضيها
البرتغال تعلن طرد 10 دبلوماسيين روس خارج أراضيها
أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن حكومة البلاد قررت طرد 10 دبلوماسيين من السفارة الروسية في لشبونة واعتبرتهم "أشخاصا غير مرغوب بهم". 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T22:37+0000
2022-04-05T22:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
البرتغال
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنها أبلغت السفير الروسي بقرارها طرد 10 موظفين في السفارة، قالت إن "نشاطهم يهدد الأمن القومي" للبرتغال.وأضافت أنها ستمهل الدبلوماسيين الروس أسبوعين لمغادرة البلاد.يذكر أن عددا من الدول الأوروبية أعلن خلال الأيام الأخيرة عن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافة لطرد الاتحاد الأوروبي عددا من الدبلوماسيين في البعثة الروسية لديه.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
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روسيا, البرتغال

البرتغال تعلن طرد 10 دبلوماسيين روس خارج أراضيها

22:37 GMT 05.04.2022
© AFP 2022 / CARLOS COSTAالرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا
الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022 / CARLOS COSTA
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أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن حكومة البلاد قررت طرد 10 دبلوماسيين من السفارة الروسية في لشبونة واعتبرتهم "أشخاصا غير مرغوب بهم".
موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنها أبلغت السفير الروسي بقرارها طرد 10 موظفين في السفارة، قالت إن "نشاطهم يهدد الأمن القومي" للبرتغال.
وأضافت أنها ستمهل الدبلوماسيين الروس أسبوعين لمغادرة البلاد.
يذكر أن عددا من الدول الأوروبية أعلن خلال الأيام الأخيرة عن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافة لطرد الاتحاد الأوروبي عددا من الدبلوماسيين في البعثة الروسية لديه.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
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