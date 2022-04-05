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https://arabic.sputniknews.com/20220405/الجيش-الأوكراني-يقصف-دونيتسك-ويصيب-نحو-50-مدنياً-بجروح-متفاوتة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1060855321.html
الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك ويصيب نحو 50 مدنياً بجروح متفاوتة خلال الـ24 ساعة الماضية
الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك ويصيب نحو 50 مدنياً بجروح متفاوتة خلال الـ24 ساعة الماضية
أكدت وزارة الصحة في جمهورية دونيتسك الشعبية إصابة نحو 50 مدنيا بجروح متفاوتة جراء القصف الأوكراني على المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T09:58+0000
2022-04-05T09:58+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وحسب بيان نشره مقر قوات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية على تلغرام، أكد أن وزارة الصحة اعلنت إصابة قرابة الـ50 مدنيا خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب قصف الجيش الأوكراني.وقال البيان: "خلال الــ24 ساعة الماضية... نتيجة لقصف الجيش الأوكراني أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية... أصيب 47 مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة".وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، إنما العملية تهدف إلى منع عسكرة أوكرانيا ومواجهة التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تجدد-قصفها-لقرية-فرونزي-شرقي-أوكرانيا-1060043932.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك ويصيب نحو 50 مدنياً بجروح متفاوتة خلال الـ24 ساعة الماضية

09:58 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أكدت وزارة الصحة في جمهورية دونيتسك الشعبية إصابة نحو 50 مدنيا بجروح متفاوتة جراء القصف الأوكراني على المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحسب بيان نشره مقر قوات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية على تلغرام، أكد أن وزارة الصحة اعلنت إصابة قرابة الـ50 مدنيا خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب قصف الجيش الأوكراني.
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
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لوغانسك: القوات الأوكرانية تجدد قصفها لمناطق متفرفة شرقي أوكرانيا
18 مارس, 05:12 GMT
وقال البيان: "خلال الــ24 ساعة الماضية... نتيجة لقصف الجيش الأوكراني أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية... أصيب 47 مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة".

يشار إلى أن روسيا، شنت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني، وذلك لحماية المدنيين في الجمهوريتين الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، إنما العملية تهدف إلى منع عسكرة أوكرانيا ومواجهة التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
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