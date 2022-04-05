https://arabic.sputniknews.com/20220405/الجيش-الإسرائيلي-يلغي-دوريات-لجنوده-تخوفا-من-الفلسطينيين-1060867248.html

الجيش الإسرائيلي يلغي دوريات لجنوده تخوفا من الفلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يلغي دوريات لجنوده تخوفا من الفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي ألغى دوريات عسكرية له في مدينة القدس المحتلة، تخوفا من عمليات انتقامية للفلسطينيين. 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T14:41+0000

2022-04-05T14:41+0000

2022-04-05T14:41+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060757079_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5e9a6d298ccd4cc3c31a6f39a06d1a1.jpg

وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي قد ألغى دوريات عادية للواء غولاني تخوفا من الوضع الأمني في المدينة، وخشية تعرض جنوده لعمليات إطلاق نار فلسطينية.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي ألغى دورية كانت مخصصة للمسعفين الإسرائيليين في جبل هرتسل بمدينة القدس المحتلة، مساء أمس الاثنين، نتيجة للتخوف الإسرائيلي من أي عمليات إطلاق نار فلسطيني في المدينة.ونقلت القناة على لسان أحد الجنود المشاركين في الدورية المذكورة أنه كان من المفترض إجراء جولة تعليمية بلواء غولاني في جبل هرتسل بالقدس، لكن صدرت الأوامر بإلغائها بسبب الوضع الأمني في المدينة، وللتخوف من لفت انتباه الفلسطينيين خلال شهر رمضان، ما يعود عليهم بعمليات إطلاق نار أو ما شابه.وفي السياق نفسه، دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي، الذي ترافق مع بداية شهر رمضان، وأسفر عن مقتل 3 فلسطينيين؛ مؤكدا أن هذه السياسة الإسرائيلية تشكل تهديدا للشرعية الدولية.وقال أبو ردينة، في بيان: "في الوقت الذي تسعى فيه أطراف عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، من أجل ألا يتم التصعيد في شهر رمضان؛ تقوم إسرائيل بهذا الهجوم المبرمج، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، فجر اليوم، في مدينة جنين".واعتبر أبو ردينة، أن الطريق الوحيد للأمن، هو إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم القيام بأي إجراءات أحادية الجانب؛ مطالبا المجتمع الدولي، "بوقف هذا العبث الإسرائيلي المدان والخطير".كما طالب أبو ردينة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعدم السماح بازدواجية المعايير.وأكد أبو ردينة أن القدس والمقدسات خطر أحمر، وأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام، بقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.وشدد على أن إسرائيل تتحمل نتائج هذا التصعيد الخطير، الذي "ستكون عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها".

https://arabic.sputniknews.com/20151210/1016674097.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي