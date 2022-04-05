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الجيش الإسرائيلي يلغي دوريات لجنوده تخوفا من الفلسطينيين
الجيش الإسرائيلي يلغي دوريات لجنوده تخوفا من الفلسطينيين
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي ألغى دوريات عسكرية له في مدينة القدس المحتلة، تخوفا من عمليات انتقامية للفلسطينيين. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T14:41+0000
2022-04-05T14:41+0000
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وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي قد ألغى دوريات عادية للواء غولاني تخوفا من الوضع الأمني في المدينة، وخشية تعرض جنوده لعمليات إطلاق نار فلسطينية.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي ألغى دورية كانت مخصصة للمسعفين الإسرائيليين في جبل هرتسل بمدينة القدس المحتلة، مساء أمس الاثنين، نتيجة للتخوف الإسرائيلي من أي عمليات إطلاق نار فلسطيني في المدينة.ونقلت القناة على لسان أحد الجنود المشاركين في الدورية المذكورة أنه كان من المفترض إجراء جولة تعليمية بلواء غولاني في جبل هرتسل بالقدس، لكن صدرت الأوامر بإلغائها بسبب الوضع الأمني في المدينة، وللتخوف من لفت انتباه الفلسطينيين خلال شهر رمضان، ما يعود عليهم بعمليات إطلاق نار أو ما شابه.وفي السياق نفسه، دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي، الذي ترافق مع بداية شهر رمضان، وأسفر عن مقتل 3 فلسطينيين؛ مؤكدا أن هذه السياسة الإسرائيلية تشكل تهديدا للشرعية الدولية.وقال أبو ردينة، في بيان: "في الوقت الذي تسعى فيه أطراف عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، من أجل ألا يتم التصعيد في شهر رمضان؛ تقوم إسرائيل بهذا الهجوم المبرمج، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، فجر اليوم، في مدينة جنين".واعتبر أبو ردينة، أن الطريق الوحيد للأمن، هو إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم القيام بأي إجراءات أحادية الجانب؛ مطالبا المجتمع الدولي، "بوقف هذا العبث الإسرائيلي المدان والخطير".كما طالب أبو ردينة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعدم السماح بازدواجية المعايير.وأكد أبو ردينة أن القدس والمقدسات خطر أحمر، وأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام، بقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.وشدد على أن إسرائيل تتحمل نتائج هذا التصعيد الخطير، الذي "ستكون عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها".
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يلغي دوريات لجنوده تخوفا من الفلسطينيين

14:41 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل في الخليل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية
قتيل في الخليل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي ألغى دوريات عسكرية له في مدينة القدس المحتلة، تخوفا من عمليات انتقامية للفلسطينيين.
وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي قد ألغى دوريات عادية للواء غولاني تخوفا من الوضع الأمني في المدينة، وخشية تعرض جنوده لعمليات إطلاق نار فلسطينية.
الرئيس محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2015
عباس يناشد المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني
10 ديسمبر 2015, 08:34 GMT
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي ألغى دورية كانت مخصصة للمسعفين الإسرائيليين في جبل هرتسل بمدينة القدس المحتلة، مساء أمس الاثنين، نتيجة للتخوف الإسرائيلي من أي عمليات إطلاق نار فلسطيني في المدينة.
ونقلت القناة على لسان أحد الجنود المشاركين في الدورية المذكورة أنه كان من المفترض إجراء جولة تعليمية بلواء غولاني في جبل هرتسل بالقدس، لكن صدرت الأوامر بإلغائها بسبب الوضع الأمني في المدينة، وللتخوف من لفت انتباه الفلسطينيين خلال شهر رمضان، ما يعود عليهم بعمليات إطلاق نار أو ما شابه.
وفي السياق نفسه، دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي، الذي ترافق مع بداية شهر رمضان، وأسفر عن مقتل 3 فلسطينيين؛ مؤكدا أن هذه السياسة الإسرائيلية تشكل تهديدا للشرعية الدولية.
وقال أبو ردينة، في بيان: "في الوقت الذي تسعى فيه أطراف عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، من أجل ألا يتم التصعيد في شهر رمضان؛ تقوم إسرائيل بهذا الهجوم المبرمج، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، فجر اليوم، في مدينة جنين".
واعتبر أبو ردينة، أن الطريق الوحيد للأمن، هو إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم القيام بأي إجراءات أحادية الجانب؛ مطالبا المجتمع الدولي، "بوقف هذا العبث الإسرائيلي المدان والخطير".
كما طالب أبو ردينة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعدم السماح بازدواجية المعايير.
وأكد أبو ردينة أن القدس والمقدسات خطر أحمر، وأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام، بقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
وشدد على أن إسرائيل تتحمل نتائج هذا التصعيد الخطير، الذي "ستكون عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها".
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