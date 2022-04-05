https://arabic.sputniknews.com/20220405/الحصيلة-الكاملة-للدبلوماسيين-الروس-الذين-طردوا-من-دول-الغرب--1060859797.html

الحصيلة الكاملة للدبلوماسيين الروس الذين طردوا من دول الغرب

الحصيلة الكاملة للدبلوماسيين الروس الذين طردوا من دول الغرب

قامت الدول الغربية بطرد دبلوماسيين روس على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرته موسكو تضييقا لإمكانيات العمل الدبلوماسي مؤكدة... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T12:14+0000

2022-04-05T12:14+0000

2022-04-05T12:14+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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طردت الدول الغربية حوالي 275 دبلوماسيا روسيا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، حيث طردت في الخامس من أبريل/نيسان، إيطاليا 30 دبلوماسيا، والدنمارك 14 دبلوماسيا، والسويد 3 دبلوماسيين.وبتاريخ الرابع من أبريل/ نيسان، طردت فرنسا حوالي 30 دبلوماسيا روسيا، وألمانيا 40 دبلوماسيا وفقًا للصحافة، وليتوانيا ولاتفيا خفضتا مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وتم استدعاء السفراء من موسكو، وطالبوا بمغادرة السفراء الروس.وبتاريخ 29 مارس/ آذار، طردت هولندا 17 دبلوماسيا، وطردت بلجيكا 21 دبلوماسيا، وطردت أيرلندا 4 دبلوماسيين أما جمهورية التشيك طردت دبلوماسيا واحدا.وبتاريخ الـ28 من مارس / آذار طردت مقدونيا الشمالية 5 دبلوماسيين، وقامت بولندا بطرد 45 دبلوماسيا في 23 مارس/ آذار.في الـ18 من مارس/ آذار طردت بلغاريا 10 دبلوماسيين روس، وطردت ليتوانيا 4 دبلوماسيين واستونيا 3 دبلوماسيين، لاتفيا 3.وطردت بلغاريا دبلوماسيين اثنين في الثاني من مارس/ آذار، وطردت الولايات المتحدة 12 دبلوماسيًا روسيا لدى الأمم المتحدة، في 28 فبراير .وبدورها، أبلغت إسبانيا اليوم أن مدريد طردت حوالي 25 دبلوماسيا روسيا.ورد الكرملين على طرد الدبلوماسيين الروس من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه يتخذ موقفا سلبيا تجاه طرد دول الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين الروس، بحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.في وقت سابق من اليوم 5 أبريل/ نيسان، أعلنت السويد أنها ستطرد ثلاثة موظفين من الهيئات الدبلوماسية الروسية، كما أعلنت الدنمارك عزمها طرد 15 دبلوماسيا روسيا، وأعلنت إيطاليا طرد 30 دبلوماسيا.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستقدم ردا مناسبا، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية هو بالفعل حملة مخطط لها مسبقًا وتسبب أضرارا كبيرة للعلاقات الثنائية.

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