https://arabic.sputniknews.com/20220405/الحصيلة-الكاملة-للدبلوماسيين-الروس-الذين-طردوا-من-دول-الغرب--1060859797.html
الحصيلة الكاملة للدبلوماسيين الروس الذين طردوا من دول الغرب
الحصيلة الكاملة للدبلوماسيين الروس الذين طردوا من دول الغرب
قامت الدول الغربية بطرد دبلوماسيين روس على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرته موسكو تضييقا لإمكانيات العمل الدبلوماسي مؤكدة... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T12:14+0000
2022-04-05T12:14+0000
2022-04-05T12:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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طردت الدول الغربية حوالي 275 دبلوماسيا روسيا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، حيث طردت في الخامس من أبريل/نيسان، إيطاليا 30 دبلوماسيا، والدنمارك 14 دبلوماسيا، والسويد 3 دبلوماسيين.وبتاريخ الرابع من أبريل/ نيسان، طردت فرنسا حوالي 30 دبلوماسيا روسيا، وألمانيا 40 دبلوماسيا وفقًا للصحافة، وليتوانيا ولاتفيا خفضتا مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وتم استدعاء السفراء من موسكو، وطالبوا بمغادرة السفراء الروس.وبتاريخ 29 مارس/ آذار، طردت هولندا 17 دبلوماسيا، وطردت بلجيكا 21 دبلوماسيا، وطردت أيرلندا 4 دبلوماسيين أما جمهورية التشيك طردت دبلوماسيا واحدا.وبتاريخ الـ28 من مارس / آذار طردت مقدونيا الشمالية 5 دبلوماسيين، وقامت بولندا بطرد 45 دبلوماسيا في 23 مارس/ آذار.في الـ18 من مارس/ آذار طردت بلغاريا 10 دبلوماسيين روس، وطردت ليتوانيا 4 دبلوماسيين واستونيا 3 دبلوماسيين، لاتفيا 3.وطردت بلغاريا دبلوماسيين اثنين في الثاني من مارس/ آذار، وطردت الولايات المتحدة 12 دبلوماسيًا روسيا لدى الأمم المتحدة، في 28 فبراير .وبدورها، أبلغت إسبانيا اليوم أن مدريد طردت حوالي 25 دبلوماسيا روسيا.ورد الكرملين على طرد الدبلوماسيين الروس من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه يتخذ موقفا سلبيا تجاه طرد دول الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين الروس، بحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.في وقت سابق من اليوم 5 أبريل/ نيسان، أعلنت السويد أنها ستطرد ثلاثة موظفين من الهيئات الدبلوماسية الروسية، كما أعلنت الدنمارك عزمها طرد 15 دبلوماسيا روسيا، وأعلنت إيطاليا طرد 30 دبلوماسيا.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستقدم ردا مناسبا، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية هو بالفعل حملة مخطط لها مسبقًا وتسبب أضرارا كبيرة للعلاقات الثنائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/موسكو-تحذر-من-رد-بنفس-القوة-على-طرد-دول-غربية-دبلوماسيين-روس-1060849929.html
https://arabic.sputniknews.com/20220405/طياران-روسيان-يسطران-أعظم-ملاحم-البطولة-في-أوكرانيا-فيديو--1060859268.html
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روسيا, العالم
الحصيلة الكاملة للدبلوماسيين الروس الذين طردوا من دول الغرب
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قامت الدول الغربية بطرد دبلوماسيين روس على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرته موسكو تضييقا لإمكانيات العمل الدبلوماسي مؤكدة أنها خطوة قصيرة النظر تزيد من تعقيدات الاتصالات وستؤدي إلى خطوات متبادلة.
طردت الدول الغربية حوالي 275 دبلوماسيا روسيا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، حيث طردت في الخامس من أبريل/نيسان، إيطاليا 30 دبلوماسيا، والدنمارك 14 دبلوماسيا، والسويد 3 دبلوماسيين.
وبتاريخ الرابع من أبريل/ نيسان، طردت فرنسا حوالي 30 دبلوماسيا روسيا، وألمانيا 40 دبلوماسيا وفقًا للصحافة، وليتوانيا ولاتفيا خفضتا مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وتم استدعاء السفراء من موسكو، وطالبوا بمغادرة السفراء الروس.
وبتاريخ 29 مارس/ آذار، طردت هولندا 17 دبلوماسيا، وطردت بلجيكا 21 دبلوماسيا، وطردت أيرلندا 4 دبلوماسيين أما جمهورية التشيك طردت دبلوماسيا واحدا.
وبتاريخ الـ28 من مارس / آذار طردت مقدونيا الشمالية 5 دبلوماسيين، وقامت بولندا بطرد 45 دبلوماسيا في 23 مارس/ آذار.
في الـ18 من مارس/ آذار طردت بلغاريا 10 دبلوماسيين روس، وطردت ليتوانيا 4 دبلوماسيين واستونيا 3 دبلوماسيين، لاتفيا 3.
وطردت سلوفاكيا 3 دبلوماسيين بتاريخ 14مارس/آذار، وطرد الجبل الأسود دبلوماسيا واحدا في الرابع من مارس/ آذار.
وطردت بلغاريا دبلوماسيين اثنين في الثاني من مارس/ آذار، وطردت الولايات المتحدة 12 دبلوماسيًا روسيا لدى الأمم المتحدة، في 28 فبراير .
وبتاريخ 24 فبراير/ شباط، طردت الولايات المتحدة مستشار المبعوث الروسي و ثاني أهم دبلوماسي بعد السفير.
وبدورها، أبلغت إسبانيا اليوم أن مدريد طردت حوالي 25 دبلوماسيا روسيا.
ورد الكرملين على طرد الدبلوماسيين الروس من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه يتخذ موقفا سلبيا تجاه طرد دول الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين الروس، بحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.
وقال بيسكوف "إن تضييق إمكانيات العمل الدبلوماسي في مثل هذه البيئة الصعبة وغير المسبوقة هي خطوة قصيرة النظر ستزيد من تعقيد اتصالاتنا وستؤدي حتما إلى خطوات متبادلة".
في وقت سابق من اليوم 5 أبريل/ نيسان، أعلنت السويد أنها ستطرد ثلاثة موظفين من الهيئات الدبلوماسية الروسية، كما أعلنت الدنمارك عزمها طرد 15 دبلوماسيا روسيا، وأعلنت إيطاليا طرد 30 دبلوماسيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستقدم ردا مناسبا، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية هو بالفعل حملة مخطط لها مسبقًا وتسبب أضرارا كبيرة للعلاقات الثنائية.