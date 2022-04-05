https://arabic.sputniknews.com/20220405/الخارجية-الألمانية-ليس-لدينا-أسلحة-في-مستودعاتنا-تكفي-لكي-نعطيها-أوكرانيا--1060866848.html
الخارجية الألمانية: ليس لدينا أسلحة كافية في مستودعاتنا لكي نعطيها أوكرانيا
الخارجية الألمانية: ليس لدينا أسلحة كافية في مستودعاتنا لكي نعطيها أوكرانيا
كشفت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود أسلحة كافية في مستودعاتها ليتم توريدها إلى أوكرانيا. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T14:23+0000
2022-04-05T14:23+0000
2022-04-05T14:23+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب تصريحات لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أكدت أن مستودعات القوات المسلحة الألمانية لم يبق فيها أسلحة كافية يمكن توريدها إلى أوكرانيا، وفقا لوكالة سبوتنيك.وقالت: "نحن نستطلع الأسلحة التي لم يتم تسليمها بعد، ولكن في مستودعات الجيش الألماني لم يبق ما يكفي".وتابعت: "الشيء المهم هو أنه يجب أن ننتبه إلى حقيقة أننا إذا كنا نتحدث عن أنظمة قديمة، فإن العديد من الأسئلة المتعلقة باللوجيستيات والتدريب وقطع الغيار مرتبطة بهذا الأمر، والتي ربما لم تعد موجودة".يشار إلى أن روسيا، بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسمياً، دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني، وذلك لحماية المدنيين في الجمهوريتين، الذين يتعرضون، للاضطهاد والإبادة الجماعية منذ 8 سنوات من قبل نظام كييف.وشدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، إنما العملية تهدف إلى منع عسكرة أوكرانيا ومواجهة التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/مراسل-ألمانيا-ودول-أخرى-تسلم-أوكرانيا-أسلحة-منتهية-الصلاحية-1060138734.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الألمانية: ليس لدينا أسلحة كافية في مستودعاتنا لكي نعطيها أوكرانيا
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كشفت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود أسلحة كافية في مستودعاتها ليتم توريدها إلى أوكرانيا.
وحسب تصريحات لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أكدت أن مستودعات القوات
المسلحة الألمانية لم يبق فيها أسلحة كافية يمكن توريدها إلى أوكرانيا، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وقالت: "نحن نستطلع الأسلحة التي لم يتم تسليمها بعد، ولكن في مستودعات الجيش الألماني لم يبق ما يكفي".
وتابعت: "الشيء المهم هو أنه يجب أن ننتبه إلى حقيقة أننا إذا كنا نتحدث عن
أنظمة قديمة، فإن العديد من الأسئلة المتعلقة باللوجيستيات والتدريب وقطع الغيار مرتبطة بهذا الأمر، والتي ربما لم تعد موجودة".
ولفتت إلى أن بلادها لا تقول "لا"، بل تنظر "إلى الحلول الممكنة، ونحن نفعل ذلك معًا كشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع".
يشار إلى أن روسيا، بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسمياً، دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني، وذلك لحماية المدنيين في الجمهوريتين، الذين يتعرضون، للاضطهاد والإبادة الجماعية
منذ 8 سنوات من قبل نظام كييف.
وشدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، إنما العملية تهدف إلى منع عسكرة أوكرانيا ومواجهة التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.