عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220405/الدفاع-البولندي-توقع-اتفاقية-مع-واشنطن-لتوريد-250-دبابة-أبرامز-أمريكية-1060859533.html
الدفاع البولندي توقع اتفاقية مع واشنطن لتوريد 250 دبابة "أبرامز" أمريكية
الدفاع البولندي توقع اتفاقية مع واشنطن لتوريد 250 دبابة "أبرامز" أمريكية
أفادت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اتفاقية مع الجانب الأمريكي لتوريد 250 دبابة "أبرامز". 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T12:04+0000
2022-04-05T12:04+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101553/80/1015538018_0:188:4890:2939_1920x0_80_0_0_53fdc37d3ee88404921afe413763671d.jpg
ونقل التلفزيون الرسمي البولندي مراسم التوقيع بين الجانبين، حيث قال وزير الدفاع البولندي بهذا الصدد: "الاتفاقية تضمن توريد 250 دبابة أبرامز حديثة للجيش البولندي". وأضاف بلاشتشاك قائلا: "مهمة هذه الدبابات هي تعزيز قدرات الجيش البولندي لردع أي هجوم محتمل". وتابع الوزير قائلا: "هذا العام، ستذهب 28 دبابة إلى القوات المسلحة البولندية، ما سيسمح ببدء تدريب الجنود وستنتهي عمليات التسليم في عام 2026".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101553/80/1015538018_361:0:4529:3126_1920x0_80_0_0_3a8ff31059ff77177d0afaf994ce06f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الدفاع البولندي توقع اتفاقية مع واشنطن لتوريد 250 دبابة "أبرامز" أمريكية

12:04 GMT 05.04.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbisدبابة أبرامز الأمريكية
دبابة أبرامز الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اتفاقية مع الجانب الأمريكي لتوريد 250 دبابة "أبرامز".
ونقل التلفزيون الرسمي البولندي مراسم التوقيع بين الجانبين، حيث قال وزير الدفاع البولندي بهذا الصدد: "الاتفاقية تضمن توريد 250 دبابة أبرامز حديثة للجيش البولندي".
وأضاف بلاشتشاك قائلا: "مهمة هذه الدبابات هي تعزيز قدرات الجيش البولندي لردع أي هجوم محتمل".
وتابع الوزير قائلا: "هذا العام، ستذهب 28 دبابة إلى القوات المسلحة البولندية، ما سيسمح ببدء تدريب الجنود وستنتهي عمليات التسليم في عام 2026".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала