https://arabic.sputniknews.com/20220405/الدفاع-البولندي-توقع-اتفاقية-مع-واشنطن-لتوريد-250-دبابة-أبرامز-أمريكية-1060859533.html
الدفاع البولندي توقع اتفاقية مع واشنطن لتوريد 250 دبابة "أبرامز" أمريكية
الدفاع البولندي توقع اتفاقية مع واشنطن لتوريد 250 دبابة "أبرامز" أمريكية
أفادت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اتفاقية مع الجانب الأمريكي لتوريد 250 دبابة "أبرامز". 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T12:04+0000
2022-04-05T12:04+0000
2022-04-05T12:04+0000
العالم
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ونقل التلفزيون الرسمي البولندي مراسم التوقيع بين الجانبين، حيث قال وزير الدفاع البولندي بهذا الصدد: "الاتفاقية تضمن توريد 250 دبابة أبرامز حديثة للجيش البولندي". وأضاف بلاشتشاك قائلا: "مهمة هذه الدبابات هي تعزيز قدرات الجيش البولندي لردع أي هجوم محتمل". وتابع الوزير قائلا: "هذا العام، ستذهب 28 دبابة إلى القوات المسلحة البولندية، ما سيسمح ببدء تدريب الجنود وستنتهي عمليات التسليم في عام 2026".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع البولندي توقع اتفاقية مع واشنطن لتوريد 250 دبابة "أبرامز" أمريكية
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أفادت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اتفاقية مع الجانب الأمريكي لتوريد 250 دبابة "أبرامز".
ونقل التلفزيون الرسمي البولندي مراسم التوقيع بين الجانبين، حيث قال وزير الدفاع البولندي بهذا الصدد: "الاتفاقية تضمن توريد 250 دبابة أبرامز حديثة للجيش البولندي".
وأضاف بلاشتشاك قائلا: "مهمة هذه الدبابات هي تعزيز قدرات الجيش البولندي لردع أي هجوم محتمل".
وتابع الوزير قائلا: "هذا العام، ستذهب 28 دبابة إلى القوات المسلحة البولندية، ما سيسمح ببدء تدريب الجنود وستنتهي عمليات التسليم في عام 2026".