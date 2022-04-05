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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220405/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-حوامتين-أوكرانيتين-حاولتا-إخلاء-قادة-آزوف-من-ماريوبول-1060874972.html
الدفاع الروسية: سنحرر ماريوبول بعد أن أثبتت كييف أنها غير مهتمة بإنقاذ حياة مقاتليها
الدفاع الروسية: سنحرر ماريوبول بعد أن أثبتت كييف أنها غير مهتمة بإنقاذ حياة مقاتليها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط حوامتين عسكريتين أوكرانيتين من طراز "مي 8" أثناء محاولتهما إخلاء قادة كتيبة آزوف (الإرهابية المحظورة في... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T17:32+0000
2022-04-05T18:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن التشكيلات القومية الأوكرانية في ماريوبول رفضت إلقاء أسلحتها والمغادرة عبر الممرات الإنسانية، لذلك سيتم تحرير المدينة من قبل القوات الروسية وجمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار كوناشينكوف إلى أن "روسيا قدمت في وقت سابق اقتراحات متكررة إلى نظام كييف بشأن إمكانية انسحاب القوات الأوكرانية في حال ألقوا أسلحتهم طواعية من ماريوبول. واليوم الثلاثاء الساعة 06:00، طُلب منهم مرة أخرى وقف الأعمال العدائية، وإلقاء أسلحتهم والتوجه إلى المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف".وقال المتحدث: "في صباح يوم 5 أبريل/ نيسان، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لإجلاء قادة كتيبة آزوف القومية (المحظورة في روسيا) في منطقة ماريوبول. وقد أسقطت طائرتا هليكوبتر أوكرانيتان من طراز (مي 8) حاولتا اختراق المدينة من البحر عن طريق أنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات".
https://arabic.sputniknews.com/20220405/فيديو-يوثق-قيام-جنود-أوكرانيون-بارتكاب-جرائم-حرب-بحق-جنود-روس-أسرى--1060872646.html
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روسيا, العالم

الدفاع الروسية: سنحرر ماريوبول بعد أن أثبتت كييف أنها غير مهتمة بإنقاذ حياة مقاتليها

17:32 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 18:06 GMT 05.04.2022)
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKOالقوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022
القوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط حوامتين عسكريتين أوكرانيتين من طراز "مي 8" أثناء محاولتهما إخلاء قادة كتيبة آزوف (الإرهابية المحظورة في روسيا) من ماريوبول.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن التشكيلات القومية الأوكرانية في ماريوبول رفضت إلقاء أسلحتها والمغادرة عبر الممرات الإنسانية، لذلك سيتم تحرير المدينة من قبل القوات الروسية وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشار كوناشينكوف إلى أن "روسيا قدمت في وقت سابق اقتراحات متكررة إلى نظام كييف بشأن إمكانية انسحاب القوات الأوكرانية في حال ألقوا أسلحتهم طواعية من ماريوبول. واليوم الثلاثاء الساعة 06:00، طُلب منهم مرة أخرى وقف الأعمال العدائية، وإلقاء أسلحتهم والتوجه إلى المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف".
فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
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فيديو يوثق قيام جنود أوكرانيين بارتكاب جرائم حرب بحق جنود روس أسرى
16:31 GMT

وتابع: "مع ذلك، يتجاهل نظام كييف هذه المقترحات باستمرار. ونظراً لعدم اهتمام كييف بإنقاذ أرواح جنودها، سيتم تحرير ماريوبول من القوميين على يد وحدات من القوات المسلحة الروسية وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وقال المتحدث: "في صباح يوم 5 أبريل/ نيسان، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لإجلاء قادة كتيبة آزوف القومية (المحظورة في روسيا) في منطقة ماريوبول. وقد أسقطت طائرتا هليكوبتر أوكرانيتان من طراز (مي 8) حاولتا اختراق المدينة من البحر عن طريق أنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات".
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