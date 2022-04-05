https://arabic.sputniknews.com/20220405/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-فيديو-لعملية-إسقاط-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1060856540.html
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لعملية إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية... فيديو
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لعملية إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعمل منظومة الدفاع الجوية من طراز "تور"، وقيامها بتدمير طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T10:35+0000
2022-04-05T10:35+0000
2022-04-05T10:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأظهر المقطع المنشور قيام المنظومة الروسية برصد الهدف المعادي وإطلاق صاروخ أرض جو مضاد للطائرات.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، عن إسقاط عشرات الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار" يستخدمها الجيش الأوكراني في عملياته العسكرية.وتتلخص الوظيفة الأساسية لمنظومات "تور" في حماية المنشآت الحكومية والصناعية والعسكرية من الهجوم الجوي بالصواريخ المضادة للرادار والصواريخ الجوالة (كروز) وبالطائرات بما فيها الطائرات الخفية وطائرات "درون" والمروحيات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لعملية إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعمل منظومة الدفاع الجوية من طراز "تور"، وقيامها بتدمير طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
وأظهر المقطع المنشور قيام المنظومة الروسية برصد الهدف المعادي وإطلاق صاروخ أرض جو مضاد للطائرات.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، عن إسقاط عشرات الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار" يستخدمها الجيش الأوكراني في عملياته العسكرية.
وتتلخص الوظيفة الأساسية لمنظومات "تور"
في حماية المنشآت الحكومية والصناعية والعسكرية من الهجوم الجوي بالصواريخ المضادة للرادار والصواريخ الجوالة (كروز) وبالطائرات بما فيها الطائرات الخفية وطائرات "درون" والمروحيات.