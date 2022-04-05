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الرئاسة اللبنانية: بابا الفاتيكان يزور بيروت في يونيو المقبل
الرئاسة اللبنانية: بابا الفاتيكان يزور بيروت في يونيو المقبل
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان سوف يزور لبنان في يونيو/ حزيران المقبل. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T15:18+0000
2022-04-05T15:18+0000
أخبار لبنان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وأكد بيان نشرته الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن البابا فرنسيس سوف يزور لبنان يونيو المقبل.وأضاف البيان: "الرئيس عون تبلغ من السفير البابوي أن البابا فرنسيس سيزور لبنان في حزيران/يونيو المقبل على أن يحدد موعد الزيارة وبرنامجها بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي".وعلى لسان الرئيس اللبناني قال البيان: "اللبنانيون ينتظرون زيارة البابا فرنسيس للتعبير عن امتنانهم لاهتمام قداسته بلبنان ولشكره على المبادرات التي قام بها تجاه بلدهم والصلوات التي رفعها لإحلال السلام والاستقرار فيه".وكان وزير خارجية الفاتيكان، بول ريتشارد غالاغير، أكد خلال لقاء سابق جمعه بالرئيس اللبناني في 1 شباط/فبراير الماضي، أن البابا فرنسيس يرغب في زيارة لبنان قريبا، لدعمه وسط الظروف الصعبة التي يمر بها.وفي 1 تموز/يوليو العام الماضي أقيمت في الفاتيكان الصلوات من أجل لبنان بمشاركة ممثلي المجتمعات المسيحية اللبنانية.
أخبار لبنان
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أخبار لبنان, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

الرئاسة اللبنانية: بابا الفاتيكان يزور بيروت في يونيو المقبل

15:18 GMT 05.04.2022
© REUTERS / AZIZ TAHERأزمة لبنان، سبتمبر 2020
أزمة لبنان، سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / AZIZ TAHER
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أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان سوف يزور لبنان في يونيو/ حزيران المقبل.
وأكد بيان نشرته الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن البابا فرنسيس سوف يزور لبنان يونيو المقبل.
وأضاف البيان: "الرئيس عون تبلغ من السفير البابوي أن البابا فرنسيس سيزور لبنان في حزيران/يونيو المقبل على أن يحدد موعد الزيارة وبرنامجها بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي".
وعلى لسان الرئيس اللبناني قال البيان: "اللبنانيون ينتظرون زيارة البابا فرنسيس للتعبير عن امتنانهم لاهتمام قداسته بلبنان ولشكره على المبادرات التي قام بها تجاه بلدهم والصلوات التي رفعها لإحلال السلام والاستقرار فيه".
وكان وزير خارجية الفاتيكان، بول ريتشارد غالاغير، أكد خلال لقاء سابق جمعه بالرئيس اللبناني في 1 شباط/فبراير الماضي، أن البابا فرنسيس يرغب في زيارة لبنان قريبا، لدعمه وسط الظروف الصعبة التي يمر بها.
وفي 1 تموز/يوليو العام الماضي أقيمت في الفاتيكان الصلوات من أجل لبنان بمشاركة ممثلي المجتمعات المسيحية اللبنانية.
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