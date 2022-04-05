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الرياض تستضيف أولى المشاورات السياسية بين السعودية والمغرب
الرياض تستضيف أولى المشاورات السياسية بين السعودية والمغرب
تنطلق اليوم الثلاثاء في الرياض، النسخة الأولى من المشاورات السياسية السعودية المغربية. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T10:56+0000
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أخبار السعودية اليوم
أخبار المغرب اليوم
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وقالت وسائل إعلام مغربية، إن المشاورات ستبحث، على مدى يومين، عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأضافت أن "هذه المشاورات السياسية، التي سيمثل المغرب في اجتماعاتها مدراء بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستبحث أيضا التحضير للجنة المشتركة المغربية السعودية التي ستعقد في يونيو/ حزيرن القادم في المغرب".وكان ملك المغرب محمد السادس، أدان مؤهرا، هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، وأكد تضامن بلاده المطلق مع المملكة.وأرسل العاهل المغربي، برقية إلى نظيره السعودي، أعرب فيها عن "استنكاره الشديد للاعتداءات الدنيئة والمتكررة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وندد الملك الغربي بما وصفه "الأعمال التخريبية والإرهابية الجبانة"، مؤكدا تضامن بلاده المطلق مع السعودية "ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لهذه المحاولات المقيتة التي لا تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها فحسب بل تشكل تهديدا لأمن إمدادات الطاقة في العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20210929/ملك-السعودية-وولي-العهد-يعزيان-ملك-المغرب-في-وفاة-الأميرة-للا-مليكة-1050288146.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار المغرب اليوم

الرياض تستضيف أولى المشاورات السياسية بين السعودية والمغرب

10:56 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 05.04.2022)
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT قمة مجموعة العشرين (G20) - الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، 26 مارس 2020
 قمة مجموعة العشرين (G20) - الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، 26 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
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تنطلق اليوم الثلاثاء في الرياض، النسخة الأولى من المشاورات السياسية السعودية المغربية.
وقالت وسائل إعلام مغربية، إن المشاورات ستبحث، على مدى يومين، عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2021
العاهل السعودي وولي العهد يعزيان ملك المغرب في وفاة الأميرة للا مليكة
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وأضافت أن "هذه المشاورات السياسية، التي سيمثل المغرب في اجتماعاتها مدراء بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستبحث أيضا التحضير للجنة المشتركة المغربية السعودية التي ستعقد في يونيو/ حزيرن القادم في المغرب".
وكان ملك المغرب محمد السادس، أدان مؤهرا، هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، وأكد تضامن بلاده المطلق مع المملكة.
وأرسل العاهل المغربي، برقية إلى نظيره السعودي، أعرب فيها عن "استنكاره الشديد للاعتداءات الدنيئة والمتكررة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وندد الملك الغربي بما وصفه "الأعمال التخريبية والإرهابية الجبانة"، مؤكدا تضامن بلاده المطلق مع السعودية "ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لهذه المحاولات المقيتة التي لا تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها فحسب بل تشكل تهديدا لأمن إمدادات الطاقة في العالم".
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