https://arabic.sputniknews.com/20220405/الرياض-تستضيف-أول-مشاورات-سياسية-بين-السعودية-والمغرب-1060857101.html
الرياض تستضيف أولى المشاورات السياسية بين السعودية والمغرب
الرياض تستضيف أولى المشاورات السياسية بين السعودية والمغرب
تنطلق اليوم الثلاثاء في الرياض، النسخة الأولى من المشاورات السياسية السعودية المغربية. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T10:56+0000
2022-04-05T10:56+0000
2022-04-05T10:57+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار المغرب اليوم
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وقالت وسائل إعلام مغربية، إن المشاورات ستبحث، على مدى يومين، عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأضافت أن "هذه المشاورات السياسية، التي سيمثل المغرب في اجتماعاتها مدراء بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستبحث أيضا التحضير للجنة المشتركة المغربية السعودية التي ستعقد في يونيو/ حزيرن القادم في المغرب".وكان ملك المغرب محمد السادس، أدان مؤهرا، هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، وأكد تضامن بلاده المطلق مع المملكة.وأرسل العاهل المغربي، برقية إلى نظيره السعودي، أعرب فيها عن "استنكاره الشديد للاعتداءات الدنيئة والمتكررة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وندد الملك الغربي بما وصفه "الأعمال التخريبية والإرهابية الجبانة"، مؤكدا تضامن بلاده المطلق مع السعودية "ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لهذه المحاولات المقيتة التي لا تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها فحسب بل تشكل تهديدا لأمن إمدادات الطاقة في العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20210929/ملك-السعودية-وولي-العهد-يعزيان-ملك-المغرب-في-وفاة-الأميرة-للا-مليكة-1050288146.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار المغرب اليوم
الرياض تستضيف أولى المشاورات السياسية بين السعودية والمغرب
10:56 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 05.04.2022) تابعنا عبر
تنطلق اليوم الثلاثاء في الرياض، النسخة الأولى من المشاورات السياسية السعودية المغربية.
وقالت وسائل إعلام مغربية
، إن المشاورات ستبحث، على مدى يومين، عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
29 سبتمبر 2021, 11:54 GMT
وأضافت أن "هذه المشاورات السياسية، التي سيمثل المغرب في اجتماعاتها مدراء بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستبحث أيضا التحضير للجنة المشتركة المغربية السعودية التي ستعقد في يونيو/ حزيرن القادم في المغرب".
وكان ملك المغرب محمد السادس، أدان مؤهرا، هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، وأكد تضامن بلاده المطلق مع المملكة
.
وأرسل العاهل المغربي، برقية إلى نظيره السعودي، أعرب فيها عن "استنكاره الشديد للاعتداءات الدنيئة والمتكررة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية
في المملكة العربية السعودية"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وندد الملك الغربي بما وصفه "الأعمال التخريبية والإرهابية الجبانة"، مؤكدا تضامن بلاده المطلق مع السعودية "ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لهذه المحاولات المقيتة التي لا تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها فحسب بل تشكل تهديدا لأمن إمدادات الطاقة في العالم".