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https://arabic.sputniknews.com/20220405/السلطات-الكويتية-تشكل-لجنة-للتحقيق-في-عرض-أستاذ-بكلية-الطب-لمقاطع-مخلة-أثناء-المحاضرة-1060857265.html
السلطات الكويتية تشكل لجنة للتحقيق في عرض أستاذ بكلية الطب لمقاطع مخلة أثناء المحاضرة
السلطات الكويتية تشكل لجنة للتحقيق في عرض أستاذ بكلية الطب لمقاطع مخلة أثناء المحاضرة
شكلت السلطات الكويتية لجنة تحقيق في واقعة شغلت الرأي العام الكويتي خلال الفترة الماضية، تتعلق بأستاذ في كلية الطب قيل إنه عرض مشاهد مخلة أثناء محاضرة له. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T10:54+0000
2022-04-05T10:54+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب جريدة القبس فإن وزير التربية والتعليم الكويتي، علي المضف، وجه بتشكيل لجنة تحقيق عرض أحد الأساتذة في كلية الطب مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة على الطلبة أثناء شرح محاضرة.وقد تضمن التوجيه أن ترفع اللجنة تقريرها بالسرعة الممكنة لوزير التعليم، لافتا إلى أن اللجنة تشكلت بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019.من جهته أكد مدير عام جامعة الكويت بالإنابة بدر البديوي، على أنه سيتم إحالة من تثبت إدانتهم لمجلس تأديبي، قائلا إن "الجامعة لن تتوانى عن اتخاذ القرار المناسب في محاسبة المتجاوزين للسلوك العام".ونشر حساب المجلس الكويتي على تويتر تغريدة للداعية عبد الرحمن النصار، قال فيها: "دكتود في كلية الطب يعرض مشهدا إباحيا أمام الطلاب والطالبات بحجة تثقيفهم، لن نقبل بوجود هذا الفاسد أخلاقيا ليدرس بنات الكويت".
https://arabic.sputniknews.com/20220405/ولي-عهد-الكويت-يتسلم-استقالة-الحكومة-من-رئيس-مجلس-الوزراء-1060853085.html
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أخبار الكويت اليوم

السلطات الكويتية تشكل لجنة للتحقيق في عرض أستاذ بكلية الطب لمقاطع مخلة أثناء المحاضرة

10:54 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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شكلت السلطات الكويتية لجنة تحقيق في واقعة شغلت الرأي العام الكويتي خلال الفترة الماضية، تتعلق بأستاذ في كلية الطب قيل إنه عرض مشاهد مخلة أثناء محاضرة له.
وحسب جريدة القبس فإن وزير التربية والتعليم الكويتي، علي المضف، وجه بتشكيل لجنة تحقيق عرض أحد الأساتذة في كلية الطب مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة على الطلبة أثناء شرح محاضرة.
الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
ولي عهد الكويت يتسلم استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء
08:54 GMT
وقد تضمن التوجيه أن ترفع اللجنة تقريرها بالسرعة الممكنة لوزير التعليم، لافتا إلى أن اللجنة تشكلت بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019.
من جهته أكد مدير عام جامعة الكويت بالإنابة بدر البديوي، على أنه سيتم إحالة من تثبت إدانتهم لمجلس تأديبي، قائلا إن "الجامعة لن تتوانى عن اتخاذ القرار المناسب في محاسبة المتجاوزين للسلوك العام".

وكان إسلاميون وبرلمانيون في الكويت قد طالبوا بوقف أستاذ في كلية الطب بعدما قالوا إنه "عرض مشاهد إباحية أمام طلاب وطالبات بحجة تثقيفهم"، على حد قولهم.

ونشر حساب المجلس الكويتي على تويتر تغريدة للداعية عبد الرحمن النصار، قال فيها: "دكتود في كلية الطب يعرض مشهدا إباحيا أمام الطلاب والطالبات بحجة تثقيفهم، لن نقبل بوجود هذا الفاسد أخلاقيا ليدرس بنات الكويت".
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