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الصين ترسل 1000 طبيب إلى السودان لمكافحة الأوبئة
الصين ترسل 1000 طبيب إلى السودان لمكافحة الأوبئة
قال وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، أمس الاثنين، إنه يثمن الجهود الطبية التي تقوم بها الصين في بلاده. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T07:36+0000
2022-04-05T07:36+0000
الصين
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، أشار الوزير إلى أن الصين تقدم دعما فنيا وخبرات للنهوض بالقطاع الصحي في السودان. وتابع الوزير أن الصين قدمت دعما كبيرا للخرطوم خلال جائحة كورونا، منها 50 نوعا من مختلف الأجهزة الطبية. وخلال توقيع بروتوكول البعثة الصينية الطبية "37-38" بحضور قيادات من الجانبين، أكد السفير الصيني في الخرطوم، ماشين مين قدوم ألف طبيب صيني للسودان لمكافحة انتشار الأوبئة في البلاد.
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الصين, أخبار السودان اليوم

الصين ترسل 1000 طبيب إلى السودان لمكافحة الأوبئة

07:36 GMT 05.04.2022
© AFP 2022 / ALEX MCBRIDEفيروس "كورونا" في السودان
فيروس كورونا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022 / ALEX MCBRIDE
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قال وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، أمس الاثنين، إنه يثمن الجهود الطبية التي تقوم بها الصين في بلاده.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، أشار الوزير إلى أن الصين تقدم دعما فنيا وخبرات للنهوض بالقطاع الصحي في السودان.
وتابع الوزير أن الصين قدمت دعما كبيرا للخرطوم خلال جائحة كورونا، منها 50 نوعا من مختلف الأجهزة الطبية.
وخلال توقيع بروتوكول البعثة الصينية الطبية "37-38" بحضور قيادات من الجانبين، أكد السفير الصيني في الخرطوم، ماشين مين قدوم ألف طبيب صيني للسودان لمكافحة انتشار الأوبئة في البلاد.
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