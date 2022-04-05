https://arabic.sputniknews.com/20220405/الصين-ترسل-1000-طبيب-إلى-السودان-لمكافحة-الأوبئة-1060850687.html
الصين ترسل 1000 طبيب إلى السودان لمكافحة الأوبئة
الصين ترسل 1000 طبيب إلى السودان لمكافحة الأوبئة
قال وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، أمس الاثنين، إنه يثمن الجهود الطبية التي تقوم بها الصين في بلاده. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T07:36+0000
2022-04-05T07:36+0000
2022-04-05T07:36+0000
الصين
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، أشار الوزير إلى أن الصين تقدم دعما فنيا وخبرات للنهوض بالقطاع الصحي في السودان. وتابع الوزير أن الصين قدمت دعما كبيرا للخرطوم خلال جائحة كورونا، منها 50 نوعا من مختلف الأجهزة الطبية. وخلال توقيع بروتوكول البعثة الصينية الطبية "37-38" بحضور قيادات من الجانبين، أكد السفير الصيني في الخرطوم، ماشين مين قدوم ألف طبيب صيني للسودان لمكافحة انتشار الأوبئة في البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار السودان اليوم
الصين ترسل 1000 طبيب إلى السودان لمكافحة الأوبئة
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قال وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، أمس الاثنين، إنه يثمن الجهود الطبية التي تقوم بها الصين في بلاده.
وحسب وكالة الأنباء السودانية
، أشار الوزير إلى أن الصين تقدم دعما فنيا وخبرات للنهوض بالقطاع الصحي في السودان.
وتابع الوزير أن الصين قدمت دعما كبيرا للخرطوم خلال جائحة كورونا، منها 50 نوعا من مختلف الأجهزة الطبية.
وخلال توقيع بروتوكول البعثة الصينية الطبية "37-38" بحضور قيادات من الجانبين، أكد السفير الصيني في الخرطوم، ماشين مين قدوم ألف طبيب صيني للسودان لمكافحة انتشار الأوبئة في البلاد.