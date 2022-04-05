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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220405/القوميون-الأوكران-يدمرون-السفن-الأجنبية-في-ماريوبول-ودخان-يتصاعد-من-سفينة-تركية---1060859139.html
القوميون الأوكران يدمرون السفن الأجنبية في ماريوبول ودخان يتصاعد من سفينة تركية
القوميون الأوكران يدمرون السفن الأجنبية في ماريوبول ودخان يتصاعد من سفينة تركية
أكدت قوات الشرطة الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك، أن القوميين الأوكران في ميناء ماريوبول يدمرون السفن الأجنبية، وسُجل تصاعد دخان من السفينة التركية "آزبورغ". 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T12:01+0000
2022-04-05T12:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وكتبت الشرطة الشعبية على قناة تلغرام: "القوميون الأوكرانيون الذين يسيطرون على ميناء ماريوبول ، أدركوا قرب هزيمتهم ، ويقومون بتدمير مستهدف للبنية التحتية ، وكذلك للسفن الأجنبية الموجودة فيه".وأكدت انه تم تسجيل "حريق ودخان كثيف" على متن السفينة التركية "آزبورغ" التي على متنها 12 مواطنًا أوكرانيًا.نفت وزارة الدفاع الروسية صحة اتهامات وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ، أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 آذار/مارس وتم نشر ’أدلة الجرائم‘ المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصًا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/الدفاع-الروسية-المتطرفون-القوميون-يعطلون-العملية-الإنسانية-في-ماريوبول-1060845831.html
https://arabic.sputniknews.com/20220312/بوتين-يقدم-لماكرون-وشولتز-دلائل-على-الانتهاكات-الإنسانية-الجسيمة-لنظام-كييف-1059804814.html
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القوميون الأوكران يدمرون السفن الأجنبية في ماريوبول ودخان يتصاعد من سفينة تركية

12:01 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة ماريوبول، أوكرانيا 1 أبريل 2022
مدينة ماريوبول، أوكرانيا 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أكدت قوات الشرطة الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك، أن القوميين الأوكران في ميناء ماريوبول يدمرون السفن الأجنبية، وسُجل تصاعد دخان من السفينة التركية "آزبورغ".
وكتبت الشرطة الشعبية على قناة تلغرام: "القوميون الأوكرانيون الذين يسيطرون على ميناء ماريوبول ، أدركوا قرب هزيمتهم ، ويقومون بتدمير مستهدف للبنية التحتية ، وكذلك للسفن الأجنبية الموجودة فيه".
وأكدت انه تم تسجيل "حريق ودخان كثيف" على متن السفينة التركية "آزبورغ" التي على متنها 12 مواطنًا أوكرانيًا.
نفت وزارة الدفاع الروسية صحة اتهامات وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.
الفريق ميخائيل ميزينتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: المتطرفون القوميون يعطلون العملية الإنسانية في ماريوبول
أمس, 19:28 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ، أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 آذار/مارس وتم نشر ’أدلة الجرائم‘ المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".
وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصًا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
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