https://arabic.sputniknews.com/20220405/الكابينيت-الإسرائيلي-يناقش-خروقات-الجدار-الفاصل-1060878352.html
"الكابينيت" الإسرائيلي يناقش "خروقات" الجدار الفاصل
"الكابينيت" الإسرائيلي يناقش "خروقات" الجدار الفاصل
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن دعوة نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T19:23+0000
2022-04-05T19:23+0000
2022-04-05T19:23+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن بينيت دعا "الكابينيت للانعقاد يوم الأحد المقبل، بهدف مناقشة التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاستعداد لشهر رمضان.وأكدت القناة العبرية أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد انعقدت للمرة الثانية خلال عشرة أيام فقط، مشيرة إلى أن الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل، سيناقش كيفية علاج "الخروقات" أو الفتحات الموجودة في الجدار الفاصل.وقدرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني التكلفة التقديرية لسد جميع الثغرات الموجودة في الجدار الفاصل بنحو 2.5 مليار شيكل.وفي سياق متصل، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
"الكابينيت" الإسرائيلي يناقش "خروقات" الجدار الفاصل
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن دعوة نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" للانعقاد، يوم الأحد المقبل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن بينيت دعا "الكابينيت للانعقاد يوم الأحد المقبل، بهدف مناقشة التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين
، والاستعداد لشهر رمضان.
وأكدت القناة العبرية أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد انعقدت للمرة الثانية خلال عشرة أيام فقط، مشيرة إلى أن الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل، سيناقش كيفية علاج "الخروقات" أو الفتحات الموجودة في الجدار الفاصل.
وقدرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني التكلفة التقديرية لسد جميع الثغرات الموجودة في الجدار الفاصل بنحو 2.5 مليار شيكل.
وفي سياق متصل، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين
قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.
ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.