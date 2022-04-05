عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220405/الكابينيت-الإسرائيلي-يناقش-خروقات-الجدار-الفاصل-1060878352.html
"الكابينيت" الإسرائيلي يناقش "خروقات" الجدار الفاصل
"الكابينيت" الإسرائيلي يناقش "خروقات" الجدار الفاصل
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن دعوة نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T19:23+0000
2022-04-05T19:23+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102214/60/1022146020_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_456c0499fe575d06332154716ab13d56.jpg
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن بينيت دعا "الكابينيت للانعقاد يوم الأحد المقبل، بهدف مناقشة التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاستعداد لشهر رمضان.وأكدت القناة العبرية أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد انعقدت للمرة الثانية خلال عشرة أيام فقط، مشيرة إلى أن الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل، سيناقش كيفية علاج "الخروقات" أو الفتحات الموجودة في الجدار الفاصل.وقدرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني التكلفة التقديرية لسد جميع الثغرات الموجودة في الجدار الفاصل بنحو 2.5 مليار شيكل.وفي سياق متصل، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102214/60/1022146020_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_9256e386d88b903f621c6d32f719598d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

"الكابينيت" الإسرائيلي يناقش "خروقات" الجدار الفاصل

19:23 GMT 05.04.2022
© AFP 2022 / Jack Guez عمال يشيدون جزءاً جديداً من الجدار الفاصل بالقرب من كيبوتس لاهاف ليفصل إسرائيل عن الضفة الغربية، 7 فبراير/ شباط 2017
 عمال يشيدون جزءاً جديداً من الجدار الفاصل بالقرب من كيبوتس لاهاف ليفصل إسرائيل عن الضفة الغربية، 7 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022 / Jack Guez
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن دعوة نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" للانعقاد، يوم الأحد المقبل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن بينيت دعا "الكابينيت للانعقاد يوم الأحد المقبل، بهدف مناقشة التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاستعداد لشهر رمضان.
وأكدت القناة العبرية أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد انعقدت للمرة الثانية خلال عشرة أيام فقط، مشيرة إلى أن الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل، سيناقش كيفية علاج "الخروقات" أو الفتحات الموجودة في الجدار الفاصل.
وقدرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني التكلفة التقديرية لسد جميع الثغرات الموجودة في الجدار الفاصل بنحو 2.5 مليار شيكل.
وفي سياق متصل، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.
ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала