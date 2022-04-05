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https://arabic.sputniknews.com/20220405/الكرملين-حول-التحقيق-في-استفزاز-بوتشا-يجب-التفكير-في-كيفية-إجراء-تحقيق-محايد-وغير-متحيز-1060858472.html
الكرملين حول التحقيق في استفزاز بوتشا: يجب التفكير في كيفية إجراء تحقيق محايد وغير متحيز
الكرملين حول التحقيق في استفزاز بوتشا: يجب التفكير في كيفية إجراء تحقيق محايد وغير متحيز
أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن شك الكرملين في إمكانية إجراء تحقيق دولي محايد بشأن الاستفزاز في بوتشا الآن. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T11:38+0000
2022-04-05T11:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "من الضروري هنا التفكير في كيفية إجراء تحقيق محايد حقًا، محايد وغير متحيز".وأضاف بيسكوف: "الغرض من الاستفزاز في بوتشا هو تشويه سمعة روسيا وندعو قادة الغرب ومجلس الأمن الدولي إلى الابتعاد عن العواطف والتفكير بعقولهم".وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا نصر على أن أي اتهامات ضد الجانب الروسي، ضد الجيش الروسي، ليست فقط لا أساس لها من الصحة، ولكنها موجهة، وعرض مأساوي، لا شيء آخر".وشدد بيسكوف على أن "مجمل الأحداث وكمية هائلة من البيانات والحقائق وغيرها من المعايير تشير بوضوح إلى أن هذا تزوير"، متابعًا "هذا تزوير ومحاولة لتشويه سمعة الجيش الروسي، ولن يفلح".
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الكرملين-قرار-الدفع-بالروبل-قد-يشمل-سلعا-أخرى-غير-الغاز-1060800962.html
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الكرملين حول التحقيق في استفزاز بوتشا: يجب التفكير في كيفية إجراء تحقيق محايد وغير متحيز

11:38 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن شك الكرملين في إمكانية إجراء تحقيق دولي محايد بشأن الاستفزاز في بوتشا الآن.
وقال بيسكوف للصحفيين: "من الضروري هنا التفكير في كيفية إجراء تحقيق محايد حقًا، محايد وغير متحيز".
وأضاف بيسكوف: "الغرض من الاستفزاز في بوتشا هو تشويه سمعة روسيا وندعو قادة الغرب ومجلس الأمن الدولي إلى الابتعاد عن العواطف والتفكير بعقولهم".
وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا نصر على أن أي اتهامات ضد الجانب الروسي، ضد الجيش الروسي، ليست فقط لا أساس لها من الصحة، ولكنها موجهة، وعرض مأساوي، لا شيء آخر".
وشدد بيسكوف على أن "مجمل الأحداث وكمية هائلة من البيانات والحقائق وغيرها من المعايير تشير بوضوح إلى أن هذا تزوير"، متابعًا "هذا تزوير ومحاولة لتشويه سمعة الجيش الروسي، ولن يفلح".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
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