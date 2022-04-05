https://arabic.sputniknews.com/20220405/الكشف-عن-مؤامرة-لاغتيال-رئيس-عربي-ورئيس-وزرائه-1060858578.html
الكشف عن مؤامرة لاغتيال رئيس عربي ورئيس وزرائه
الكشف عن مؤامرة لاغتيال رئيس عربي ورئيس وزرائه
حذرت وكالة مخابرات من مخطط إرهابي لاستهداف رئيس عربي ورئيس وزرائه، في إطار مؤامرة يديرها عضو بارز في حركة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T11:43+0000
2022-04-05T11:43+0000
2022-04-05T11:43+0000
العالم العربي
الصومال
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وذكرت وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية على تويتر "أبلغنا المسؤولين الحكوميين الرئيسيين بمؤامرة تريد فيها مافيا حركة الشباب استهداف الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، موضحة أن "محمد ماهر العضو البارز في حركة الشباب يدير المؤامرة".كان عنف الحركة، التي تستهدف الإطاحة بالحكومة المركزية وفرض رؤيتها المتشددة لأحكام الشريعة الإسلامية، عقبة أمام الانتخابات البرلمانية التي تجري منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
الصومال
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الصومال
الكشف عن مؤامرة لاغتيال رئيس عربي ورئيس وزرائه
تابعنا عبر
حذرت وكالة مخابرات من مخطط إرهابي لاستهداف رئيس عربي ورئيس وزرائه، في إطار مؤامرة يديرها عضو بارز في حركة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة.
وذكرت وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية على تويتر "أبلغنا المسؤولين الحكوميين الرئيسيين بمؤامرة تريد فيها مافيا حركة الشباب استهداف الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، موضحة أن "محمد ماهر العضو البارز في حركة الشباب يدير المؤامرة".
كان عنف الحركة، التي تستهدف الإطاحة بالحكومة المركزية وفرض رؤيتها المتشددة لأحكام الشريعة الإسلامية، عقبة أمام الانتخابات البرلمانية التي تجري منذ نوفمبر/تشرين الثاني.