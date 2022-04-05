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الكشف عن مؤامرة لاغتيال رئيس عربي ورئيس وزرائه
الكشف عن مؤامرة لاغتيال رئيس عربي ورئيس وزرائه
حذرت وكالة مخابرات من مخطط إرهابي لاستهداف رئيس عربي ورئيس وزرائه، في إطار مؤامرة يديرها عضو بارز في حركة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
الصومال
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وذكرت وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية على تويتر "أبلغنا المسؤولين الحكوميين الرئيسيين بمؤامرة تريد فيها مافيا حركة الشباب استهداف الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، موضحة أن "محمد ماهر العضو البارز في حركة الشباب يدير المؤامرة".كان عنف الحركة، التي تستهدف الإطاحة بالحكومة المركزية وفرض رؤيتها المتشددة لأحكام الشريعة الإسلامية، عقبة أمام الانتخابات البرلمانية التي تجري منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
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العالم العربي, الصومال

الكشف عن مؤامرة لاغتيال رئيس عربي ورئيس وزرائه

11:43 GMT 05.04.2022
© AP Photo / Mohamed Sheikh Norجنود حركة "الشباب" الصومالية
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
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حذرت وكالة مخابرات من مخطط إرهابي لاستهداف رئيس عربي ورئيس وزرائه، في إطار مؤامرة يديرها عضو بارز في حركة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة.
وذكرت وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية على تويتر "أبلغنا المسؤولين الحكوميين الرئيسيين بمؤامرة تريد فيها مافيا حركة الشباب استهداف الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، موضحة أن "محمد ماهر العضو البارز في حركة الشباب يدير المؤامرة".
كان عنف الحركة، التي تستهدف الإطاحة بالحكومة المركزية وفرض رؤيتها المتشددة لأحكام الشريعة الإسلامية، عقبة أمام الانتخابات البرلمانية التي تجري منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
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