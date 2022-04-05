https://arabic.sputniknews.com/20220405/المستثمرون-الأجانب-يسحبون-10-مليارات-دولار-من-الأسواق-الناشئة-في-مارس-1060875809.html
المستثمرون الأجانب يسحبون 10 مليارات دولار من الأسواق الناشئة في مارس
المستثمرون الأجانب يسحبون 10 مليارات دولار من الأسواق الناشئة في مارس
أظهر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، اليوم الثلاثاء، تسجيل تدفقات نقدية خارجة من الأسواق الناشئة لأول مرة خلال عام، الشهر الماضي، مدفوعة بتخلي المستثمرين عن... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T17:52+0000
2022-04-05T17:52+0000
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وكشفت بيانات معهد التمويل الدولي أن صافي التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة وصل إلى 9.8 مليار دولار في مارس/ آذار، بعد تسجيل تدفقات داخلة بقيمة 13.3 مليار دولار في فبراير/ شباط، حسبما نقلت "رويترز".توزعت التدفقات الخارجة في الشهر الماضي بين الأسهم والسندات، حيث لكن كان لأسهم الأسواق الناشئة نصيب الأسد حيث خسرت 6.7 مليار دولار، فيما شهدت السندات خروج 3.1 مليار دولار.اعتبر معهد التمويل الدولي خروج 11.2 مليار دولار من السندات و6.3 مليار دولار من الأسهم الصينية "ديناميكية غير مسبوقة تشير إلى تحولات السوق بعيدا عن أصول ثاني أكبر اقتصاد في العالم".هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الأصول الصينية تدفقات خارجة من سوق الأسهم منذ سبتمبر/ أيلول عام 2020، وفقا لـ"رويترز".شهدت الأسواق الناشئة باستثناء الصين تدفقات صافية داخلة إلى أدوات الديون بقيمة 8.2 مليار دولار، وتدفقا خارجا هامشيا من الأسهم يقل عن 400 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/الفيدرالي-الأمريكي-يتوقع-خفض-ميزانيته-العمومية-قريبا-وبشكل-سريع-1060874153.html
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المستثمرون الأجانب يسحبون 10 مليارات دولار من الأسواق الناشئة في مارس
17:52 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 17:53 GMT 05.04.2022) تابعنا عبر
أظهر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، اليوم الثلاثاء، تسجيل تدفقات نقدية خارجة من الأسواق الناشئة لأول مرة خلال عام، الشهر الماضي، مدفوعة بتخلي المستثمرين عن الأصول الصينية والقلق المتزايد بشأن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة.
وكشفت بيانات معهد التمويل الدولي أن صافي التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة وصل إلى 9.8 مليار دولار في مارس/ آذار، بعد تسجيل تدفقات داخلة بقيمة 13.3 مليار دولار في فبراير/ شباط، حسبما نقلت "رويترز".
توزعت التدفقات الخارجة في الشهر الماضي بين الأسهم
والسندات، حيث لكن كان لأسهم الأسواق الناشئة نصيب الأسد حيث خسرت 6.7 مليار دولار، فيما شهدت السندات خروج 3.1 مليار دولار.
اعتبر معهد التمويل الدولي خروج 11.2 مليار دولار من السندات و6.3 مليار دولار من الأسهم الصينية "ديناميكية غير مسبوقة تشير إلى تحولات السوق بعيدا عن أصول ثاني أكبر اقتصاد في العالم".
هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الأصول الصينية تدفقات خارجة من سوق الأسهم منذ سبتمبر/ أيلول عام 2020، وفقا لـ"رويترز".
شهدت الأسواق الناشئة
باستثناء الصين تدفقات صافية داخلة إلى أدوات الديون بقيمة 8.2 مليار دولار، وتدفقا خارجا هامشيا من الأسهم يقل عن 400 مليون دولار.