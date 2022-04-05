https://arabic.sputniknews.com/20220405/المملكة-المتحدة-تعترف-بالعملات-المشفرة-1060869565.html

المملكة المتحدة تعترف بالعملات المشفرة

المملكة المتحدة تعترف بالعملات المشفرة

تعتزم المملكة المتحدة الاعتراف بالعملات الرقمية المستقرة (العملات المشفرة المرتبطة بأصول حقيقية كالأموال أو الأوراق المالية) كوسيلة دفع كاملة، والتي تقوم... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T15:27+0000

2022-04-05T15:27+0000

2022-04-05T15:32+0000

العالم

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ونُشر بيان بذلك على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية. يقول التقرير إن إضفاء الشرعية على العملات الرقمية المستقرة ليس سوى الخطوة الأولى للدولة نحو أن تصبح "مركزًا تكنولوجيًا عالميًا للأصول المشفرة".وأضاف البيان: "من خلال التنظيم المناسب، يمكن أن تصبح (العملات المستقرة) وسيلة دفع أكثر كفاءة وتزيد من الخيارات للمستهلكين، من خلال التعرف على إمكانات هذه التكنولوجيا والبدء في تنظيمها الآن، ستكون الحكومة قادرة على ضمان الاستقرار المالي والمعايير التنظيمية العالية حتى تصبح هذه التقنيات الجديدة في نهاية المطاف موثوقة وآمنة".أعلنت السلطات البريطانية أيضًا عن إنشاء صندوق للبنية التحتية للأسواق المالية الإلكترونية التي ستسمح للشركات بتجربة العملات المشفرة والتمويل اللامركزي (DeFi) والابتكار في أعمالها.وعدت السلطات أيضًا بدراسة خيارات دمج العملات المشفرة في النظام الضريبي للبلاد وإجراء مشاورات مع الخبراء بشأن تنظيم صناعة العملات المشفرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/منصة-عالمية-كبرى-لتداول-العملات-المشفرة-تحصل-على-أول-رخصة-في-دولة-خليجية-1059940771.html

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العالم