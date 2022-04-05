https://arabic.sputniknews.com/20220405/الولايات-المتحدة-ترفض-سداد-أي-مدفوعات-ديون-بالدولار-من-حسابات-الحكومة-الروسية--1060847684.html
الولايات المتحدة ترفض سداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية
الولايات المتحدة ترفض سداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية
قررت الولايات المتحدة أمريكا تضييق الخناق على مدفوعات الديون الروسية، حيث أعلنت أنها لن تسمح بسداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T01:47+0000
2022-04-05T01:47+0000
2022-04-05T01:47+0000
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ونقلت رويترز عن متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قالت فيه إن الوزارة لن تسمح بسداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأمريكية، حيث بدأ سريان هذا القرار اعتبارا من يوم أمس الاثنين.وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس المقبل، لشأن عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مقابلة "سأعود إلى نيويورك الليلة، وفي الواقع لدينا جلسة لمجلس الأمن غدا، يجب معالجة هذا الأمر في الجمعية العامة، ونتوقع القيام بذلك في أقرب وقت ممكن من الأسبوع الجاري، وربما في وقت مبكر من يوم الخميس".وكانت وكالات أنباء قد نقلت عن مصادر في الأمم المتحدة، عزم واشنطن الضغط من أجل تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة ترفض سداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية
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قررت الولايات المتحدة أمريكا تضييق الخناق على مدفوعات الديون الروسية، حيث أعلنت أنها لن تسمح بسداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأمريكية.
ونقلت رويترز عن متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قالت فيه إن الوزارة لن تسمح بسداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأمريكية، حيث بدأ سريان هذا القرار اعتبارا من يوم أمس الاثنين.
وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس المقبل، لشأن عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مقابلة "سأعود إلى نيويورك الليلة، وفي الواقع لدينا جلسة لمجلس الأمن غدا، يجب معالجة هذا الأمر في الجمعية العامة، ونتوقع القيام بذلك في أقرب وقت ممكن من الأسبوع الجاري، وربما في وقت مبكر من يوم الخميس".
وكانت وكالات أنباء قد نقلت عن مصادر في الأمم المتحدة، عزم واشنطن الضغط من أجل تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة.