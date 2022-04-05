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https://arabic.sputniknews.com/20220405/انسحاب-مكتب-زها-حديد-البريطاني-من-مشروع-محطة-مترو-الأنفاق-كلينوفي-بوليفارد-في-موسكو-1060867805.html
انسحاب مكتب "زها حديد" البريطاني من مشروع محطة مترو الأنفاق "كلينوفي بوليفارد" في موسكو
انسحاب مكتب "زها حديد" البريطاني من مشروع محطة مترو الأنفاق "كلينوفي بوليفارد" في موسكو
أعلن كبير المهندسين المعماريين للعاصمة الروسية موسكو، سيرغي كوزنتسوف، انسحاب مكتب الهندسة المعمارية البريطاني "زها حديد"، الذي أعلن في وقت سابق عن إنهاء نشاطه... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T14:46+0000
2022-04-05T14:46+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال كوزنيتسوف، عبر "تليغرام"، "شركة زها حديد للهندسة المعمارية لن تواصل العمل على إنجاز مشروع محطة كلينوفي بوليفارد 2، ولن يقوم مصممو موسكو بإكمال مشروعها. وعلى الرغم من أن العمل على إنجاز هذا المشروع كان جاريا بنشاط بالغ، وكان من المتوقع أن نشهد، في شهر آذار/مارس، نموذجًا لهذه المحطة؛ إلا أننا اضطرنا أن نتخذ تدابير قسرية لإلغائه".وكان تحالف برئاسة شركة "زها حديد أركيتكتس ليميتيد"، وعضوية "إيه بروجيكت، كروست" (موسكو)، و"آروب لاتينغ" (بريطانيا)، و"سيستيماتيكا إس إل" (إيطاليا)؛ فاز بمسابقة تصميم محطة "كلينوفي بولفارد 2" في مترو أنفاق موسكو.
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انسحاب مكتب "زها حديد" البريطاني من مشروع محطة مترو الأنفاق "كلينوفي بوليفارد" في موسكو

14:46 GMT 05.04.2022
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محطات مترو خلال العزل الذاتي في موسكو - أوخوتني رياد، جائحة كورونا 23 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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أعلن كبير المهندسين المعماريين للعاصمة الروسية موسكو، سيرغي كوزنتسوف، انسحاب مكتب الهندسة المعمارية البريطاني "زها حديد"، الذي أعلن في وقت سابق عن إنهاء نشاطه في روسيا؛ من مشروع محطة مترو الأنفاق "كلينوفي بولفارد 2".
موسكو- سبوتنيك. وقال كوزنيتسوف، عبر "تليغرام"، "شركة زها حديد للهندسة المعمارية لن تواصل العمل على إنجاز مشروع محطة كلينوفي بوليفارد 2، ولن يقوم مصممو موسكو بإكمال مشروعها. وعلى الرغم من أن العمل على إنجاز هذا المشروع كان جاريا بنشاط بالغ، وكان من المتوقع أن نشهد، في شهر آذار/مارس، نموذجًا لهذه المحطة؛ إلا أننا اضطرنا أن نتخذ تدابير قسرية لإلغائه".
وأوضح كبير المهندسين المعماريين، أنه تقرر إعطاء الفرصة لإنجاز هذا المشروع لشركة أخرى، كانت من بين المشاركين في نهائي مسابقة المشروع.
وكان تحالف برئاسة شركة "زها حديد أركيتكتس ليميتيد"، وعضوية "إيه بروجيكت، كروست" (موسكو)، و"آروب لاتينغ" (بريطانيا)، و"سيستيماتيكا إس إل" (إيطاليا)؛ فاز بمسابقة تصميم محطة "كلينوفي بولفارد 2" في مترو أنفاق موسكو.
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