https://arabic.sputniknews.com/20220405/برلماني-سوري-عودة-العلاقات-مع-أنقرة-ستغير-وجه-المنطقة-1060866311.html
برلماني سوري: عودة العلاقات مع أنقرة ستغير وجه المنطقة
برلماني سوري: عودة العلاقات مع أنقرة ستغير وجه المنطقة
نناقش في هذه الحلقة: تفاصيل ماحدث في مجزرة بوتشا؛ تركيا تجري مشاورات لإعادة العلاقات مع سوريا؛ إطلاق مشاورات سياسية بين السعودية والمغرب؛ فقرة "رحمة" الرمضانية... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T14:13+0000
2022-04-05T14:13+0000
2022-04-05T14:13+0000
راديو
بلا قيود
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برلماني سوري: عودة العلاقات مع أنقرة سيغير وجه المنطقة
برلماني سوري: عودة العلاقات مع أنقرة سيغير وجه المنطقة
دخلت العلاقات التركية السورية منذ سنوات مرحلة القطيعة، إلا أن المتغيرات الجيوسياسية في العالم، وتشكيل خارطة جديدة، ربما دفع أنقرة لإعادة النظر في ترتيب علاقاتها، خاصة مع حلفاء روسيا، ومنهم سوريا.حول أسباب رغبة تركيا إعادة العلاقات مع سوريا، قال المحلل السياسي، فراس رضوان أوغلو، لـ "بلا قيود": بدوره، قال عضو مجلس الشعب السوري، صفوان القربي، لـ "بلا قيود"مراسل حربي: السلطات الأوكرانية مسؤولة عن "مجزرة" بوتشاتحدث المراسل الحربي المتواجد في بوتشا الأوكرانية، ألكسندر كوتس، عن تفاصيل المجزرة التي حصلت في المدينة، حسب مشاهداته.وقال كوتس لـ"سبوتنيك":وحول هذه المجزرة، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف:ونحن في "سبوتنيك" تواصلنا مع المخرج، تيغران كيوسايان، لنتعرف على وجهة نظره الإخراجية في مسرح "مجزرة" بوتشا، والذي قال:بدوره، قال المفتش الأممي السابق لمراقبة إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية، سكوت ريتر:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1060866066_202:0:1135:700_1920x0_80_0_0_f3bd3223ed16c4db1a6f08e3e0c38dc5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
برلماني سوري: عودة العلاقات مع أنقرة ستغير وجه المنطقة
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: تفاصيل ماحدث في مجزرة بوتشا؛ تركيا تجري مشاورات لإعادة العلاقات مع سوريا؛ إطلاق مشاورات سياسية بين السعودية والمغرب؛ فقرة "رحمة" الرمضانية من دمشق.
دخلت العلاقات التركية السورية منذ سنوات مرحلة القطيعة، إلا أن المتغيرات الجيوسياسية في العالم، وتشكيل خارطة جديدة، ربما دفع أنقرة لإعادة النظر في ترتيب علاقاتها، خاصة مع حلفاء روسيا، ومنهم سوريا.
حول أسباب رغبة تركيا إعادة العلاقات مع سوريا، قال المحلل السياسي، فراس رضوان أوغلو، لـ "بلا قيود
":
"المتغيرات أصبحت واضحة ليست في الشرق الأوسط فقط، وتركيا تتجه لترسيخ سياسة ‘عادة التموضع، لضمان الهدوء، وإحلال السلام، وفق المصالح المشتركة، لأن جميع هذه الدول حاليا تدعم الاستقرار من أجل فترة مقبلة هي مرحلة الإنماء الاقتصادي، فضلا عن التناقض الكبير بين روسيا والولايات المتحدة، الذي سينعكس بشكل مباشر على الملف السوري، وأيضا وجود وساطات مثل الإمارات".
بدوره، قال عضو مجلس الشعب السوري، صفوان القربي، لـ "بلا قيود
"
"المفصل الأهم لتبريد الصراعات في المنطقة، هو عودة العلاقات التركية السورية، لأنها ستغير وجه المنطقة، لأن الوجود التركي في الشمال السوري، لا يمكن توصيفه سوى بالاحتلال، ويجب تنظيم خروجه بشكل هادئ، وبمساعدة الأصدقاء".
مراسل حربي: السلطات الأوكرانية مسؤولة عن "مجزرة" بوتشا
تحدث المراسل الحربي المتواجد في بوتشا الأوكرانية، ألكسندر كوتس، عن تفاصيل المجزرة التي حصلت في المدينة، حسب مشاهداته.
"أمسكوا الناس في الشوارع ممن لديهم شرائط بيضاء على أكمامهم، وسحبوهم إلى الطابق السفلي، وهناك تعرضوا للتعذيب على أمل معرفة بعض التفاصيل عن انسحاب القوات الروسية، وبعد ذلك تم إطلاق النار عليهم، لإتهام روسيا بذلك".
وحول هذه المجزرة، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف:
إن "الهجوم حدث بعد خروج القوات الروسية، هذا عرض مسرحي من قبل الممثلين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين، لقد طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي حول هذه القضية بالذات، لأننا نعتبر مثل هذه الاستفزازات تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ولكن بريطانيا عرقلتها".
ونحن في "سبوتنيك
" تواصلنا مع المخرج، تيغران كيوسايان، لنتعرف على وجهة نظره الإخراجية في مسرح "مجزرة" بوتشا، والذي قال:
"إن مقطع الفيديو المتداول عن بوتشا يشبه مقاطع الفيديو المزيفة للخوذ البيضاء في سوريا والهجمات الكيماوية المزعومة هناك".
بدوره، قال المفتش الأممي السابق لمراقبة إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية، سكوت ريتر:
"يتوجب على السلطات الأوكرانية تقديم أدلة طبية قبل الإدلاء بأي مزاعم حول أحداث مدينة بوتشا".
التفاصيل في الملف الصوتي...