https://arabic.sputniknews.com/20220405/برنامج-التشغيل-الوطني-هل-يساهم-في-خفض-معدلات-البطالة-بالأردن-1060870657.html

برنامج التشغيل الوطني... هل يساهم في خفض معدلات البطالة بالأردن؟

برنامج التشغيل الوطني... هل يساهم في خفض معدلات البطالة بالأردن؟

وسط معدلات قياسية لارتفاع نسب البطالة، أعلنت الحكومة الأردنية عن برنامج تشغيل وطني جديد للمتعطلين عن العمل، من المتوقع أن يستهدف نحو 60 ألف شخص بالشراكة مع... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T16:28+0000

2022-04-05T16:28+0000

2022-04-05T16:28+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

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وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، يعتمد البرنامج على دعم القطاع الخاص لتشغيل العاطلين عن العمل بجزء من الأجر (150 دينارا) لمدة 6 أشهر للجهات المشغّلة تدفعها الحكومة، على أن يتم إبرام عقد عمل مع العامل لمدة عام، وفقا لقناة المملكة.وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية البرنامج ومدى إمكانية مساهمته في تقليل أعداد البطالة المرتفعة، لا سيما في ظل إطلاق الحكومات السابقة لعدة برامج مشابهة لم تحقق الهدف منها.برنامج وطنيوقال الخصاونة إن هذا البرنامج يأتي في سياق تمكين الشراكة مع القطاع الخاص، وضمن مشاورات تقوم بها الحكومة لجلب استثمارات لحل إشكاليات تعثر بعض المشاريع عبر تدخلات حكومية وإن كانت غير مبنية على الجدوى الاقتصادية، من بينها مشروع أبراج الدوار السادس، حيث دخلت بلدية أمانة عمّان في المشروع لاستكماله بعد أن تعثّر لسنوات طويلة، ويعتمد البرنامج على تسجيل المتعطلين عن العمل عبر منصة خاصة.وأكد الخصاونة أن برنامج التشغيل الوطني "حلقة في سلسلة عامة لمواجهة تحدي البطالة الكبير في البلاد"، وأنه أحد التزامات الحكومة للأعوام 2021 - 2023، ضمن واحدة من الأولويات التي أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة إيجاد حلول لها.ولم يجزم الخصاونة، بأن البرنامج سيخفف أرقام البطالة بين ليلة وضحاها، مؤكدا على ضرورة رفع نسبة النمو الاقتصادي، إلى مستويات قادرة على إحداث فرق في مشكلة البطالة، وبما يصل إلى 5 أو 6 في المئة لإحداث هذا الفرق.خطوة أولىاعتبر النائب حسين الحراسيس، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان بمجلس النواب الأردني، أن الأردن يسعى بكل طاقته لتذليل كل العقبات أمام التنمية الاقتصادية بشكل عام، وأحد أهم هذه المشاكل الأساسية هي أزمة البطالة، وطرق التخفيف من أعداد البطالة، والتي تفاقمت مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا.وقال إن لجنة العمل النيابية ناقشت مع الحكومة ووزير العمل برنامج التوظيف، وكان هناك بعض التحفظات على طريقة طرح البرنامج، وأعطى النواب توصيات للحكومة، وبعد وضعها في الاعتبار وتعديل طريقة طرح البرنامج من المقرر أن تمضي الحكومة قدما في تنفيذه من أجل تقليل نسب البطالة الموجودة بالمملكة.وكشف عن الاستعداد لخطوات أخرى تابعة لتلك الخطوة، منها توفير منح مالية لتحفيز الشباب لإنشاء مشاريع صغيرة، وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص وتوسيع رقعته، ليستوعب أكبر عدد ممكن من المتعطلين عن العمل.إجراءات مطلوبةبدوره اعتبر حمادة أبونجمة، رئيس بيت العمل الأردني للدراسات، والخبير الدولي في قضايا العمال، أن البرنامج مهم للمساهمة في تعزيز خدمات التشغيل وربط الباحثين عن العمل بفرص العمل، وهو برنامج دعم لأصحاب العمل أكثر مما هو برنامج للحد من البطالة، فهو لن يساهم في تخفيض معدلات البطالة بصورة ملموسة، فقد يسهم في تخفيف احتمالات اتساع رقعة البطالة وتفاقمها وتحقيق معدلات مرتفعة أكثر مما هي عليه حاليا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك" فإن البرنامج لن يكون حلا لمشكلة البطالة في ظل الحجم الكبير للداخلين الجدد إلى سوق العمل كباحثين عن العمل والذي يقارب 110 آلاف شخص سنويا، في وقت بلغ فيه عدد المتعطلين عن العمل أكثر من 400 ألف، وما زال سوق العمل غير قادر على استحداث فرص عمل جديدة، نتيجة الصعوبات التي يعاني منها القطاع الخاص وتعثر سياسات تشجيع الاستثمار.وتابع: "نحن لا نعرف حتى الآن ما هو مصير البرامج المماثلة التي أعلنت عنها الحكومة في السنوات القليلة الماضية، وفيما إذا كانت قد حققت أهدافها ونجحت في تشغيل الأعداد التي تم الإعلان عنها، ومن المهم قبل تكرار هذه التجربة أن يكون هناك تقييم للبرامج السابقة للتأكد من مدى نجاحها وجدية الأطراف المعنية في القطاعين العام الخاص في تنفيذها، وتحديد الاختلالات التي أعاقت تحقيق أهدافها بهدف تفادي تكرارها".ويرى أن اعتماد راتب 260 دينارا كويتيا (الحد الأدنى للأجور) كأجر شهري للمستفيدين من البرنامج قد يكون عائقا أمام كثير من الشباب الباحثين عن العمل للالتحاق بالبرنامج، باعتباره أجرا منخفضا، ولا يجوز فرضه على مختلف التخصصات التي يشملها البرنامج، التي من الممكن أن تكون بطبيعتها تفرض في سوق العمل أجورا أعلى للعاملين المستجدين فيها، وهو أمر قد يتسبب في إحباط العديد من فرص العمل التي يولدها سوق العمل خارج البرنامج.وبحسب أبو نجمة، يزيد عدد المتعطلين عن العمل على 404 ألف متعطل (بمعدل بطالة بلغ 23.2 %) يعيلون ما يقرب من مليوني مواطن، وعليه فنحن بحاجة إلى استحداث ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل جديدة على الأقل لنصل بالبطالة إلى ما كانت عليه عام 2014 عندما بلغ معدلها 11.5 في المئة وهو المعدل الأقل خلال العشرين سنة الماضية.وتابع: "هو معدل يعادل المتوسط العربي الحالي للبطالة، ولتحقيق ذلك لا بديل عن جذب استثمارات جديدة وإنشاء مؤسسات ومصانع ومشاريع توفر هذه الأعداد من فرص العمل، فعدد العاملين في القطاعين العام والخاص يبلغ حوالي مليون و330 ألفا، وعدد القادمين الجدد سنويا إلى سوق العمل كباحثين عن عمل حوالي 110 آلاف شاب وشابة، لا يستوعب سوق العمل منهم سوى حوالي 35 ألفا فقط".وأكد أنه إذا تم الوصول لمستوى مقبول نسبيا من البطالة يجب أن نصل إلى سوق عمل يشغل على الأقل مليون و650 ألف مواطن، وهو أمر من الصعب تحقيقه دون وضع خطة طوارئ وطنية يشارك بها مختلف الجهات الرسمية وممثلو القطاع الخاص، والتفعيل الحقيقي للشراكة مع القطاع الخاص، ومعالجة الاختلالات في سياسات التعليم الجامعي التي تراعي متطلبات سوق العمل واحتياجاته من الكفاءات، وتطوير برامج التدريب المهني لتواكب التطورات الحديثة في سياسات وبرامج التدريب.ويرى أبو نجمة ضرورة أن تكون برامج التدريب مصممة لأعمال ومهن مطلوبة فعليا في سوق العمل، لضمان توفير فرص عمل لهم بعد إنهاء التدريب، وأن تكون وفق المتطلبات الفنية لأصحاب العمل لضمان نجاح برامج التدريب والتشغيل، وهو أمر لا يتحقق إلا بمشاركة حقيقية منهم في وضع البرامج وتنفيذها، وبغير ذلك ستكون مخرجات هذه البرامج غير مقبولة لديهم ولا تحقق احتياجاتهم كما حصل في برامج سابقة.وشدد على ضرورة العمل على معالجة الضعف الكبير الذي ظهر في شروط العمل اللائق في عدد من قطاعات العمل التي تستهدفها مثل هذه البرامج، الأمر الذي يساهم في إجهاضها، ويؤدي إلى عدم قدرتها على استقطاب الباحثين عن العمل، وبشكل خاص ضعف الأجور وعدم ملائمة بعض ظروف العمل فيها للمتطلبات القانونية لحماية العمال وضمان حقوقهم.ويأتي البرنامج بعد عامين من تفاقم معدلات البطالة المحلية في الأردن بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث تجاوزات 23 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2021، بحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فيما ارتفعت 4 في المئة خلال عامي الجائحة.

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