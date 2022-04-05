https://arabic.sputniknews.com/20220405/بريطانيا-تصدر-قرارا-يمنع-مشاهير-مؤثرين-في-الأطفال-من-إعلانات-محددة-1060850031.html
بريطانيا تصدر قرارا يمنع مشاهير مؤثرين في الأطفال من إعلانات محددة
بريطانيا تصدر قرارا يمنع مشاهير مؤثرين في الأطفال من إعلانات محددة
قالت لجنة رسمية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر حظر مشاركة المشاهير الذين يمثلون أهمية وجاذبية لدى من هم دون سن 18 عاما في إعلانات المقامرة. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T07:27+0000
2022-04-05T07:27+0000
2022-04-05T07:27+0000
بريطانيا
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واعتبرت اللجنة أن القرار يأتي للمحافظة على الأطفال في أحد أكبر أسواق القمار في العالم، حسب وكالة رويترز. وأشارت اللجنة إلى أن إعلانات المقامرة يجب ألا تتضمن أي شخص أو شخصية من المحتمل أن تمثل قيمة أو يتبعها من تقل أعمارهم عن 18 عاما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
بريطانيا تصدر قرارا يمنع مشاهير مؤثرين في الأطفال من إعلانات محددة
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قالت لجنة رسمية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر حظر مشاركة المشاهير الذين يمثلون أهمية وجاذبية لدى من هم دون سن 18 عاما في إعلانات المقامرة.
واعتبرت اللجنة أن القرار يأتي للمحافظة على الأطفال في أحد أكبر أسواق القمار في العالم، حسب وكالة رويترز.
وأشارت اللجنة إلى أن إعلانات المقامرة
يجب ألا تتضمن أي شخص أو شخصية من المحتمل أن تمثل قيمة أو يتبعها من تقل أعمارهم عن 18 عاما.