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https://arabic.sputniknews.com/20220405/بلدان-الشرق-الأوسط-تبتعد-عن-أمريكا-1060850571.html
بلدان الشرق الأوسط تبتعد عن أمريكا
بلدان الشرق الأوسط تبتعد عن أمريكا
رأت صحيفة أن النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط يتقلص بينما يتوسع النفوذ الروسي. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T07:33+0000
2022-04-05T07:35+0000
العالم العربي
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ودل على ذلك رفض دول الشرق الأوسط الانضمام إلى عقوبات أمريكية ضد روسيا.ويتقلص النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط بسبب أخطاء الولايات المتحدة وفقا لـ"آسيا تايمز" الصادرة في هونغ كونغ. فمثلا، أعلن بايدن قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020 نيته لضم السعودية إلى قائمة الدول "المنبوذة". وبالنسبة لمصر فإن الولايات المتحدة وإن واصلت دعمها العسكري لها إلا أنها جمدت في يناير/كانون الثاني الماضي شحنة مساعدات عسكرية قيمتها 130 مليون دولار.وتشهد العلاقات الأمركية التركية تدهورا على مدى السنوات العشر الماضية. واتهم الكثيرون من الأتراك الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة انقلابية في تركيا في عام 2016. وردت تركيا على ذلك بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسياوقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس بايدن إذ لا تعرض شيئا جديدا على حلفائها في الشرق الأوسط فقد ترى كيف أنهم يبتعدون عن واشنطن أكثر فأكثر.
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العالم العربي

بلدان الشرق الأوسط تبتعد عن أمريكا

07:33 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 07:35 GMT 05.04.2022)
© REUTERS / HANDOUTالقمة الخليجية الأمريكية
القمة الخليجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / HANDOUT
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رأت صحيفة أن النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط يتقلص بينما يتوسع النفوذ الروسي.
ودل على ذلك رفض دول الشرق الأوسط الانضمام إلى عقوبات أمريكية ضد روسيا.
ويتقلص النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط بسبب أخطاء الولايات المتحدة وفقا لـ"آسيا تايمز" الصادرة في هونغ كونغ. فمثلا، أعلن بايدن قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020 نيته لضم السعودية إلى قائمة الدول "المنبوذة". وبالنسبة لمصر فإن الولايات المتحدة وإن واصلت دعمها العسكري لها إلا أنها جمدت في يناير/كانون الثاني الماضي شحنة مساعدات عسكرية قيمتها 130 مليون دولار.
وتشهد العلاقات الأمركية التركية تدهورا على مدى السنوات العشر الماضية. واتهم الكثيرون من الأتراك الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة انقلابية في تركيا في عام 2016. وردت تركيا على ذلك بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا
وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس بايدن إذ لا تعرض شيئا جديدا على حلفائها في الشرق الأوسط فقد ترى كيف أنهم يبتعدون عن واشنطن أكثر فأكثر.
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