https://arabic.sputniknews.com/20220405/بنك-التسويات-الدولية-العالم-على-أعتاب-حقبة-تضخم-جديدة-1060876110.html

بنك التسويات الدولية: العالم على أعتاب حقبة تضخم جديدة

بنك التسويات الدولية: العالم على أعتاب حقبة تضخم جديدة

قال رئيس بنك التسويات الدولية، الذي يمثل مظلة البنوك المركزية بالعالم، إن العالم يواجه حقبة جديدة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تدهور الروابط... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T18:21+0000

2022-04-05T18:21+0000

2022-04-05T18:21+0000

اقتصاد

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الصعود الحاد في أسعار الغذاء والطاقة العالمية يعني أن 60 في المئة تقريبا من الاقتصادات المتقدمة أصبح لديها تضخم على أساس سنوي تزيد نسبته على 5 في المئة، وهو أعلى معدل تضخم منذ أواخر عقد الثمانينات في القرن الماضي، بينما تكون نسبة التضخم في العالم النامي أكثر من 7 في المئة.وأضاف مدير بنك التسويات الدولية، الذي يمثل مظلة البنوك المركزية بالعالم: "نحتاج للانفتاح على احتمال أن البيئة التضخمية تتغير بشكل جوهري"، مضيفا: "إذا كانت أطروحتي صحيحة، فستحتاج البنوك المركزية إلى تعديل سياستها".وتشير توقعات خبراء اقتصاديين إلى حدوث تضخم فوق 4.5 في المئة في الولايات المتحدة ومعظم أوروبا على مدار العامين القادمين وفوق 3.5 في المئة في اقتصادات متقدمة كثيرة أخرى، بحسب كارستنز.ودعا كارستنز الحكومات على مقاومة إغراء محاولة التعويض عن وطأة التضخم أو ارتفاع معدلات الفائدة، مضيفا: "لتحقيق نمو مستدام أعلى، فإنه لا يمكن أن يتم تبنى سياسة نقدية أو مالية توسعية".وتابع: "هناك الكثير من التحديات الاقتصادية التي نواجهها في الوقت الحالي تنبع من تجاهل سياسات في جانب المعروض على مدار السنوات العشر الماضية أو أكثر".

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