https://arabic.sputniknews.com/20220405/بيسكوف-موسكو-تفضل-عدم-نشر-المعلومات-حول-عملية-التفاوض-مع-الجانب-الأوكراني---1060861246.html
بيسكوف: موسكو تفضل عدم نشر المعلومات حول عملية التفاوض مع الجانب الأوكراني
بيسكوف: موسكو تفضل عدم نشر المعلومات حول عملية التفاوض مع الجانب الأوكراني
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يفضل عدم نشر المعلومات، حول عملية المفاوضات الجارية مع الجانب الأوكراني، لتحقيق السلام. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T12:49+0000
2022-04-05T12:49+0000
2022-04-05T12:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، مجيبا على سؤال أحد الصحفيين، عما إذا كان استمرار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مهددا، "ما زلنا نفضل عدم مشاركة هذه المعلومات".وحول لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع فلاديمير زيلينسكي، قال بيسكوف، "لم يتغير شيء بالنسبة لنا. نحن لا نرفض احتمال اللقاء مع رئيسنا. لكننا نكرر مرة أخرى أن مثل هذا الاجتماع غير ممكن، إلا بعد التوافق على نص الاتفاق (بين روسيا وأوكرانيا لتسوية الأزمة)".وأكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، في 30 مارس/آذار الماضي، أن أوكرانيا سلمت روسيا مبادئ اتفاق مستقبلي محتمل مصاغ على الورق.وتتضمن الصياغة الأوكرانية للاتفاق، التخلي عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وعدم امتلاك أسلحة نووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل، وعدم نشر قواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/الحصيلة-الكاملة-للدبلوماسيين-الروس-الذين-طردوا-من-دول-الغرب--1060859797.html
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العالم, روسيا
بيسكوف: موسكو تفضل عدم نشر المعلومات حول عملية التفاوض مع الجانب الأوكراني
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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يفضل عدم نشر المعلومات، حول عملية المفاوضات الجارية مع الجانب الأوكراني، لتحقيق السلام.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، مجيبا على سؤال أحد الصحفيين، عما إذا كان استمرار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مهددا، "ما زلنا نفضل عدم مشاركة هذه المعلومات".
وحول لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع فلاديمير زيلينسكي، قال بيسكوف، "لم يتغير شيء بالنسبة لنا. نحن لا نرفض احتمال اللقاء مع رئيسنا. لكننا نكرر مرة أخرى أن مثل هذا الاجتماع غير ممكن، إلا بعد التوافق على نص الاتفاق (بين روسيا وأوكرانيا لتسوية الأزمة)".
واستضافت مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء الماضي، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
وأكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، في 30 مارس/آذار الماضي، أن أوكرانيا سلمت روسيا مبادئ اتفاق مستقبلي محتمل مصاغ على الورق.
وتتضمن الصياغة الأوكرانية للاتفاق، التخلي عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وعدم امتلاك أسلحة نووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل، وعدم نشر قواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد.
وعُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.