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بيلاروسيا تحول مدفوعات الغاز إلى الروبل الروسي
بيلاروسيا تحول مدفوعات الغاز إلى الروبل الروسي
أعلنت وزارة الطاقة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن مينسك اتخذت قرار بتحويل مدفوعاتها إلى عملة الروبل الروسية للحصول على الغاز من موسكو. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T13:10+0000
2022-04-05T13:10+0000
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وذكرت قناة "مير 24" أن اجتماع عقد في وزارة الطاقة البيلاروسية بين وزير الطاقة البيلاروسي فيكتور كارانكفيتش والسفير البيلاروسي في روسيا، فلاديمير سيماشكو، ورئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، حيث تم التوقيع على اتفاقية تحويل المدفوعات إلى عملة الروبل الروسي.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في الـ23 من الشهر الجاري، أن روسيا ستبدأ ببيع الغاز إلى "البلدان غير الصديقة" بالروبل، مشيراً إلى أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن أمام الحكومة والمصرف المركزي أسبوع واحد للتوصل إلى حل بشأن كيفية تحويل هذه المعاملات إلى العملة الروسية.ويأتي هذا في إطار تعزيز القرار الروسي في مواجهة العقوبات الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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العالم

بيلاروسيا تحول مدفوعات الغاز إلى الروبل الروسي

13:10 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Boris Babanovطائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها
طائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Boris Babanov
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أعلنت وزارة الطاقة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن مينسك اتخذت قرار بتحويل مدفوعاتها إلى عملة الروبل الروسية للحصول على الغاز من موسكو.
وذكرت قناة "مير 24" أن اجتماع عقد في وزارة الطاقة البيلاروسية بين وزير الطاقة البيلاروسي فيكتور كارانكفيتش والسفير البيلاروسي في روسيا، فلاديمير سيماشكو، ورئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، حيث تم التوقيع على اتفاقية تحويل المدفوعات إلى عملة الروبل الروسي.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في الـ23 من الشهر الجاري، أن روسيا ستبدأ ببيع الغاز إلى "البلدان غير الصديقة" بالروبل، مشيراً إلى أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن أمام الحكومة والمصرف المركزي أسبوع واحد للتوصل إلى حل بشأن كيفية تحويل هذه المعاملات إلى العملة الروسية.
ويأتي هذا في إطار تعزيز القرار الروسي في مواجهة العقوبات الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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