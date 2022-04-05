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https://arabic.sputniknews.com/20220405/بينيت-أحبطنا-15-هجوما-كبيرا-خططت-تنظيمات-إرهابية-لتنفيذها-في-الضفة-الغربية-وإسرائيل-1060868455.html
بينيت: أحبطنا 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات إرهابية لتنفيذها في الضفة الغربية وإسرائيل
بينيت: أحبطنا 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات إرهابية لتنفيذها في الضفة الغربية وإسرائيل
قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أحبطت 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات "إرهابية" لتنفيذها في الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T15:10+0000
2022-04-05T15:10+0000
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إسرائيل
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ونشر بينيت تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن قواته الشرطية والعسكرية أحبطت، حتى الآن، أكثر من 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات "إرهابية" لتنفيذها في الضفة والداخل الإسرائيلي.وجاءت تصريحات نفتالي بينيت خلال زيارته مقر قيادة فرقة الضفة الغربية، موضحا أنه تم التعامل مع أكثر من 400 مشتبه بالتواصل مع تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) أو تنظيمات جهادية أخرى.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده اعتقلت أكثر من 170 مشتبها كما نفذت عشرات المداهمات للمنازل، في وقت تواصل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استجواب واعتقال العشرات.وشدد بينيت على أن بلاده لن تسمح لموجة الإرهاب أن تمر مرور الكرام، وأن تصلح ما يجب إصلاحه بالقوة.وفي سياق متصل، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

بينيت: أحبطنا 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات إرهابية لتنفيذها في الضفة الغربية وإسرائيل

15:10 GMT 05.04.2022
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أحبطت 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات "إرهابية" لتنفيذها في الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي.
ونشر بينيت تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن قواته الشرطية والعسكرية أحبطت، حتى الآن، أكثر من 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات "إرهابية" لتنفيذها في الضفة والداخل الإسرائيلي.
وجاءت تصريحات نفتالي بينيت خلال زيارته مقر قيادة فرقة الضفة الغربية، موضحا أنه تم التعامل مع أكثر من 400 مشتبه بالتواصل مع تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) أو تنظيمات جهادية أخرى.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده اعتقلت أكثر من 170 مشتبها كما نفذت عشرات المداهمات للمنازل، في وقت تواصل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استجواب واعتقال العشرات.
وشدد بينيت على أن بلاده لن تسمح لموجة الإرهاب أن تمر مرور الكرام، وأن تصلح ما يجب إصلاحه بالقوة.
وفي سياق متصل، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.
ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
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