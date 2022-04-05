https://arabic.sputniknews.com/20220405/تباين-التقديرات-هل-تتجه-تونس-للسيناريو-اللبناني-1060875542.html

تباين التقديرات.. هل تتجه تونس للسيناريو اللبناني

تباين التقديرات.. هل تتجه تونس للسيناريو اللبناني

تتجه الأنظار في المنطقة العربية نحو الوضع في تونس، خاصة في ظل التطورات السياسية التي تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي. 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T17:51+0000

2022-04-05T17:51+0000

2022-04-05T17:51+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

لبنان

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وحذر بعض الخبراء من تكرار السيناريو اللبناني في تونس، لكن البعض أوضح اختلاف الوضع كليا بين البلدين من حيث الأزمة المالية والسياسية الاقتصادية والمصرفية وقيمة الاحتياطي والتصنيف السيادي أيضا.وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الاثنين، إن "ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".وأكد سلامة أن "مصرف لبنان لايزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك"، وذلك حسب موقع قناة الجديد.تصريحات سلامة جاءت غداة إعلان نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، الأحد، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.وتعيش تونس حالة سياسية غير مستقرة منذ فترة طويلة، أعلن فيها مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد، حل البرلمان.تنشيط الاقتصادفي الثالث من إبريل/ نيسان الجاري، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي نصر الدين النصيبي، أن بلاده بدأت العمل على بلورة برنامج واقعي لتنشيط الاقتصاد.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرض خلاله الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي، حسب وكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية.وقال إن برنامج تنشيط الاقتصاد الذي يجري العمل عليه "قابل للتطبيق بجدول زمني يتماشى مع الإمكانيات المتوفرة للدولة التونسية وحسب الأولويات.وأوضح أن البرنامج "سيتركز انطلاقا من التوجهات العامة المنبثقة عن التقرير الأولي الذي سيتضمن استنتاجات الاستشارة الوطنية إلى جانب مخرجات الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مع بقية الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية".واعتبر الوزير أن من إيجابيات المرحلة الحالية "توفر رؤية واضحة ومناخ من الشفافية يتجسد في الكشف عن الإمكانيات المتوفرة للدولة وتقاسم المعلومات الخاصة بهذا الشأن، وهو ما من شأنه أن يجذب العديد من المشاريع الاستثمارية إلى تونس خلال المرحلة القادمة ويعيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين".تحذيرات من مخاطر مستقبليةمن ناحيته، قال الأكاديمي التونسي آرام بلحاج، إن الوضع في تونس يختلف بشكل كبير عن الحالة اللبنانية رغم وجود مخاطر مستقبلية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المخاطر التي تواجه تونس ترتبط بعدم قدرتها على الوصول إلى اتفاق مع البنك الدولي، وكذلك بالاستقرار السياسي المطلوب.وحذر من عدم قيام تونس بالإصلاحات المطلوبة في المالية العمومية والقطاعات الأخرى، وأن المخاطر التي تترتب على هذه الحالة يمكن أن تقود تونس إلى السيناريو اللبناني.وأوضح أن الصعوبات التي تشهدها تونس لا تمنعها من العودة للنمو مرة أخرى رغم ضعفه، إلا أن الاحتياطي من العملة الأجنبية في تونس في مستويات معقولة، إضافة إلى اختلاف السياسات الاقتصادية في تونس، خاصة أن نظام السعر متحرك في تونس على عكس لبنان.وأشار إلى أن سعر الصرف المتحرك في لبنان يضفي بعض الليونة على السياسة النقدية والاقتصاد في البلاد.معايير مختلفةفيما قال الخبير الاقتصادي التونسي محمد صادق جبنون، إن الوضع في تونس يختلف كليا عن المشهد في لبنان. وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ما حدث في لبنان هو أزمة مالية تعود لسوء حوكمة وقعت من البنك المركزي اللبناني للمنظومة المصرفية، حيث انفلت الدين العام وتصرفات البنوك دون المعايير المالية.وأشار إلى أن الوضع في تونس يختلف بحكم تنوع الاقتصاد التونسي، إضافة إلى أن 24 بالمئة من الناتج الداخلي الخام يعود لقطاع الصناعة، خاصة الكهربائية والميكانيكية، ما يؤكد عدم تشابه الوضعية.وأوضح أن العديد من الضغوطات بينتها تقارير وكالات التصنيف السيادي، إلا أن الحكومة أمامها نحو 8 أشهر لتقوم بالإصلاحات الضرورية وتتفادى أي تطورات سلبية للوضع الاقتصادي في البلاد.ويرى أن الدعم الذي تحصلت عليه تونس مؤخرا من الاتحاد الأوروبي بالالتزام باستثمار 4 مليار يورو، وكذلك دعم بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي، في ظل استعداد صندوق النقد الدولي للانطلاق في برنامج جديد من تونس.مواقف إيجابيةفي 30 مارس/ آذار قال صندوق النقد الدولي إنه حقق مزيدا من التقدم في مناقشات فنية مع تونس، للحصول على حزمة إنقاذ مالي. وتعمل تونس على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قدره 4 مليارات دولار. وأكد الصندوق أن المناقشات الفنية مع تونس حققت مزيدا من التقدم.

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