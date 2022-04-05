عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/تركيا-تحديد-هدف-العملية-العسكرية-الروسية-1060848957.html
تركيا.. تحديد هدف العملية العسكرية الروسية
تركيا.. تحديد هدف العملية العسكرية الروسية
حددت صحيفة تركية الهدف الذي بدأت روسيا عمليتها العسكرية بأوكرانيا من أجله في نظرها. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T06:14+0000
2022-04-05T06:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101913/72/1019137257_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_769e8cc2ff1969c07c9d4b4399e00267.jpg
ورأت صحيفة "جمهوريت" أن هذه العملية ردة فعل روسيا على محاصرتها من الغرب والجنوب.وأشارت إلى أن محاصرة روسيا نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة حلف شمال الأطلسي. ويمتد خط الحصار من بحر البلطيق إلى جبال القوقاز عبر أوروبا الشرقية والبحر الأسود.ووفق الصحيفة، بدأت روسيا عمليتها العسكرية بأوكرانيا بهدف الالتفاف على محاصرتها وخرق الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة بواسطة حلف شمال الأطلسي والذي يمكن أن يصل إلى كازاخستان وباكستان.وذكرت الصحيفة أن كازاخستان شهدت في أوائل عام 2022 محاولة انقلابية وقفت وراءها الولايات المتحدة . أما بالنسبة لباكستان فقد وقفت واشنطن أخيرا وراء محاولة حجب الثقة عن حكومة الرئيس عمران خان الذي رفض اتخاذ الموقف المعادي لروسيا.وقد ناشدت روسيا الولايات المتحدة وحلف شمل الأطلسي في نهاية العام الماضي نزع فتيل التوتر الذي يشوب علاقات الغرب عامة وروسيا ووقف التصعيد حول أوكرانيا بتقديم ضمانات أمنية لروسيا تشمل وقف جهود ضم أوكرانيا إلى الحلف. ورفض الغرب أن يستجيب لمطلب روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101913/72/1019137257_133:0:1960:1370_1920x0_80_0_0_56cad03a4a7ae25da35c30ee66c80ed6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

تركيا.. تحديد هدف العملية العسكرية الروسية

06:14 GMT 05.04.2022
© Said Gutsievقوات روسية
قوات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Said Gutsiev
تابعنا عبرTelegram
حددت صحيفة تركية الهدف الذي بدأت روسيا عمليتها العسكرية بأوكرانيا من أجله في نظرها.
ورأت صحيفة "جمهوريت" أن هذه العملية ردة فعل روسيا على محاصرتها من الغرب والجنوب.
وأشارت إلى أن محاصرة روسيا نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة حلف شمال الأطلسي. ويمتد خط الحصار من بحر البلطيق إلى جبال القوقاز عبر أوروبا الشرقية والبحر الأسود.
ووفق الصحيفة، بدأت روسيا عمليتها العسكرية بأوكرانيا بهدف الالتفاف على محاصرتها وخرق الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة بواسطة حلف شمال الأطلسي والذي يمكن أن يصل إلى كازاخستان وباكستان.
وذكرت الصحيفة أن كازاخستان شهدت في أوائل عام 2022 محاولة انقلابية وقفت وراءها الولايات المتحدة . أما بالنسبة لباكستان فقد وقفت واشنطن أخيرا وراء محاولة حجب الثقة عن حكومة الرئيس عمران خان الذي رفض اتخاذ الموقف المعادي لروسيا.
وقد ناشدت روسيا الولايات المتحدة وحلف شمل الأطلسي في نهاية العام الماضي نزع فتيل التوتر الذي يشوب علاقات الغرب عامة وروسيا ووقف التصعيد حول أوكرانيا بتقديم ضمانات أمنية لروسيا تشمل وقف جهود ضم أوكرانيا إلى الحلف. ورفض الغرب أن يستجيب لمطلب روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала