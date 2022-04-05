https://arabic.sputniknews.com/20220405/تركيا-تحديد-هدف-العملية-العسكرية-الروسية-1060848957.html
تركيا.. تحديد هدف العملية العسكرية الروسية
تركيا.. تحديد هدف العملية العسكرية الروسية
حددت صحيفة تركية الهدف الذي بدأت روسيا عمليتها العسكرية بأوكرانيا من أجله في نظرها. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T06:14+0000
2022-04-05T06:14+0000
2022-04-05T06:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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ورأت صحيفة "جمهوريت" أن هذه العملية ردة فعل روسيا على محاصرتها من الغرب والجنوب.وأشارت إلى أن محاصرة روسيا نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة حلف شمال الأطلسي. ويمتد خط الحصار من بحر البلطيق إلى جبال القوقاز عبر أوروبا الشرقية والبحر الأسود.ووفق الصحيفة، بدأت روسيا عمليتها العسكرية بأوكرانيا بهدف الالتفاف على محاصرتها وخرق الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة بواسطة حلف شمال الأطلسي والذي يمكن أن يصل إلى كازاخستان وباكستان.وذكرت الصحيفة أن كازاخستان شهدت في أوائل عام 2022 محاولة انقلابية وقفت وراءها الولايات المتحدة . أما بالنسبة لباكستان فقد وقفت واشنطن أخيرا وراء محاولة حجب الثقة عن حكومة الرئيس عمران خان الذي رفض اتخاذ الموقف المعادي لروسيا.وقد ناشدت روسيا الولايات المتحدة وحلف شمل الأطلسي في نهاية العام الماضي نزع فتيل التوتر الذي يشوب علاقات الغرب عامة وروسيا ووقف التصعيد حول أوكرانيا بتقديم ضمانات أمنية لروسيا تشمل وقف جهود ضم أوكرانيا إلى الحلف. ورفض الغرب أن يستجيب لمطلب روسيا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تركيا.. تحديد هدف العملية العسكرية الروسية
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حددت صحيفة تركية الهدف الذي بدأت روسيا عمليتها العسكرية بأوكرانيا من أجله في نظرها.
ورأت
صحيفة "جمهوريت" أن هذه العملية ردة فعل روسيا على محاصرتها من الغرب والجنوب.
وأشارت إلى أن محاصرة روسيا نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة حلف شمال الأطلسي. ويمتد خط الحصار من بحر البلطيق إلى جبال القوقاز عبر أوروبا الشرقية والبحر الأسود.
ووفق الصحيفة، بدأت روسيا عمليتها العسكرية بأوكرانيا بهدف الالتفاف على محاصرتها وخرق الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة بواسطة حلف شمال الأطلسي والذي يمكن أن يصل إلى كازاخستان وباكستان.
وذكرت الصحيفة أن كازاخستان شهدت في أوائل عام 2022 محاولة انقلابية وقفت وراءها الولايات المتحدة . أما بالنسبة لباكستان فقد وقفت واشنطن أخيرا وراء محاولة حجب الثقة عن حكومة الرئيس عمران خان الذي رفض اتخاذ الموقف المعادي لروسيا.
وقد ناشدت روسيا الولايات المتحدة وحلف شمل الأطلسي في نهاية العام الماضي نزع فتيل التوتر الذي يشوب علاقات الغرب عامة وروسيا ووقف التصعيد حول أوكرانيا بتقديم ضمانات أمنية لروسيا تشمل وقف جهود ضم أوكرانيا إلى الحلف. ورفض الغرب أن يستجيب لمطلب روسيا.