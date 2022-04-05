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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220405/جندي-أوكراني-أسير-يكشف-لا-نقدر-على-استعمال-قواذف-nlaw-1060852750.html
جندي أوكراني أسير يكشف: لا نقدر على استعمال قواذف NLAW
جندي أوكراني أسير يكشف: لا نقدر على استعمال قواذف NLAW
يفترض أن يملك الكثير من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية قواذف صاروخية محمولة على الكتف مضادة للدبابات من صنع بريطاني سويدي، ولكنهم لا يستطيعون استخدامها. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T08:41+0000
2022-04-05T08:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح عسكري أوكراني أسرته عناصر القوات الروسية أنهم حصلوا على قواذفNLAW من دون أن يشرح أحد لهم كيف يستخدمونها.وذكر ألكسندر بورش أنه أصيب بجراح في مواجهة مع القوات الروسية قرب مدينة خاركوف. وعثر عليه عناصر القوات الروسية في اليوم التالي. وتم نقله إلى روسيا لإجراء عملية جراحية. وقد تغيرت حالته الصحية نحو الأفضل.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط بهدف حماية الناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف (نظام الحكم في أوكرانيا) على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أنجزت بحلول 25 مارس/آذار المهمة الرئيسية اللازم تحقيقها في المرحلة الأولى للعملية، حيث تقلصت قدرة أوكرانيا القتالية إلى حد كيبر. وعن الهدف الرئيسي للعملية قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تحرير منطقة دونباس.
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رصد عسكري

جندي أوكراني أسير يكشف: لا نقدر على استعمال قواذف NLAW

08:41 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورقاذف صاروخي مضاد للدبابات
قاذف صاروخي مضاد للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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يفترض أن يملك الكثير من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية قواذف صاروخية محمولة على الكتف مضادة للدبابات من صنع بريطاني سويدي، ولكنهم لا يستطيعون استخدامها.
وأوضح عسكري أوكراني أسرته عناصر القوات الروسية أنهم حصلوا على قواذف
NLAW من دون أن يشرح أحد لهم كيف يستخدمونها.
وذكر ألكسندر بورش أنه أصيب بجراح في مواجهة مع القوات الروسية قرب مدينة خاركوف. وعثر عليه عناصر القوات الروسية في اليوم التالي. وتم نقله إلى روسيا لإجراء عملية جراحية. وقد تغيرت حالته الصحية نحو الأفضل.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط بهدف حماية الناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف (نظام الحكم في أوكرانيا) على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أنجزت بحلول 25 مارس/آذار المهمة الرئيسية اللازم تحقيقها في المرحلة الأولى للعملية، حيث تقلصت قدرة أوكرانيا القتالية إلى حد كيبر. وعن الهدف الرئيسي للعملية قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تحرير منطقة دونباس.
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
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