https://arabic.sputniknews.com/20220405/جندي-أوكراني-أسير-يكشف-لا-نقدر-على-استعمال-قواذف-nlaw-1060852750.html
جندي أوكراني أسير يكشف: لا نقدر على استعمال قواذف NLAW
جندي أوكراني أسير يكشف: لا نقدر على استعمال قواذف NLAW
يفترض أن يملك الكثير من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية قواذف صاروخية محمولة على الكتف مضادة للدبابات من صنع بريطاني سويدي، ولكنهم لا يستطيعون استخدامها. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T08:41+0000
2022-04-05T08:41+0000
2022-04-05T08:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح عسكري أوكراني أسرته عناصر القوات الروسية أنهم حصلوا على قواذفNLAW من دون أن يشرح أحد لهم كيف يستخدمونها.وذكر ألكسندر بورش أنه أصيب بجراح في مواجهة مع القوات الروسية قرب مدينة خاركوف. وعثر عليه عناصر القوات الروسية في اليوم التالي. وتم نقله إلى روسيا لإجراء عملية جراحية. وقد تغيرت حالته الصحية نحو الأفضل.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط بهدف حماية الناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف (نظام الحكم في أوكرانيا) على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أنجزت بحلول 25 مارس/آذار المهمة الرئيسية اللازم تحقيقها في المرحلة الأولى للعملية، حيث تقلصت قدرة أوكرانيا القتالية إلى حد كيبر. وعن الهدف الرئيسي للعملية قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تحرير منطقة دونباس.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جندي أوكراني أسير يكشف: لا نقدر على استعمال قواذف NLAW
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يفترض أن يملك الكثير من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية قواذف صاروخية محمولة على الكتف مضادة للدبابات من صنع بريطاني سويدي، ولكنهم لا يستطيعون استخدامها.
وأوضح عسكري أوكراني أسرته عناصر القوات الروسية أنهم حصلوا على قواذف
NLAW من دون أن يشرح أحد لهم كيف يستخدمونها.
وذكر
ألكسندر بورش أنه أصيب بجراح في مواجهة مع القوات الروسية قرب مدينة خاركوف. وعثر عليه عناصر القوات الروسية في اليوم التالي. وتم نقله إلى روسيا لإجراء عملية جراحية. وقد تغيرت حالته الصحية نحو الأفضل.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط بهدف حماية الناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف (نظام الحكم في أوكرانيا) على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أنجزت بحلول 25 مارس/آذار المهمة الرئيسية اللازم تحقيقها في المرحلة الأولى للعملية، حيث تقلصت قدرة أوكرانيا القتالية إلى حد كيبر. وعن الهدف الرئيسي للعملية قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تحرير منطقة دونباس.