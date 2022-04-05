عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220405/جنود-من-كتيبة-أحمد-حاميي-ماريوبول-1060853320.html
جنود من كتيبة "أحمد" حاميي ماريوبول
جنود من كتيبة "أحمد" حاميي ماريوبول
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف عن استسلام267 عنصراً من مشاة البحرية الأوكرانية من الكتيبة 503 في ماريوبول يوم أمس. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T09:54+0000
2022-04-05T10:15+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1060853345_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_23b6afe4a6501fd4cd9c84e3c8db3421.jpg
وكتب قاديروف على قناته في تلغرام، وهو يحث الجيش الأوكراني على أن يحذو حذوهم:اقرأ أيضا - قاديروف يعلن استعداد مجموعة ثانية من متطوعي الشيشان للمشاركة في العملية في أوكرانياوحدة الاستجابة السريعة الخاصة "أخمات" (أو أحمد) - هي وحدة خاصة ضمن قوات الحرس الوطني الروسي "روسغفارديا"، المتمركزة في جمهورية الشيشان الروسية. وتم تسمية الفرقة الخاصة على اسم أول رئيس لجمهورية الشيشان داخل روسيا، أحمد قاديروف. منذ تشكيل وحدة "أحمد"، يترأسها أبو زيد فيسمرادوف، رئيس جهاز الأمن وصديق الطفولة رمضان قاديروف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1060853345_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_b466113b45c7b269deffe4bc184600f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة

جنود من كتيبة "أحمد" حاميي ماريوبول

09:54 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 05.04.2022)
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف عن استسلام267 عنصراً من مشاة البحرية الأوكرانية من الكتيبة 503 في ماريوبول يوم أمس.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوريستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" للهجوم على مبنى سكني، حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع أحمد للهجوم على مبنى سكني، حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" للهجوم على مبنى سكني، حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوريستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع أحمد لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوريستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع أحمد لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" يقف على سطح مبنى في ماريوبول 4 أبريل 2022
جندي من الوحدة الخاصة للرد السريع أحمد يقف على سطح مبنى في ماريوبول 4 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي من الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" يقف على سطح مبنى في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" يعدون الطعام في ماريوبول 4 أبريل 2022
جندي من الوحدة الخاصة للرد السريع أحمد يعدون الطعام في ماريوبول 4 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي من الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" يعدون الطعام في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوريستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع أحمد لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" يقف على سطح مبنى في ماريوبول 4 أبريل 2022
جندي من الوحدة الخاصة للرد السريع أحمد يقف على سطح مبنى في ماريوبول 4 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي من الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" يقف على سطح مبنى في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوريستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع أحمد لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
وكتب قاديروف على قناته في تلغرام، وهو يحث الجيش الأوكراني على أن يحذو حذوهم:
لقد كنت أتوجه دائمًا إلى الجيش الأوكراني باقتراح الاستسلام، وبالتعاون مع الجيش الروسي، لاستعادة النظام في البلاد من أجل حياة سلمية للشعب الأوكراني الذي طالت معاناته. سمع 267 شخصًا هذه الدعوة. لم تعد عائلاتهم بحاجة إلى القلق عليهم.
اقرأ أيضا - قاديروف يعلن استعداد مجموعة ثانية من متطوعي الشيشان للمشاركة في العملية في أوكرانيا
وحدة الاستجابة السريعة الخاصة "أخمات" (أو أحمد) - هي وحدة خاصة ضمن قوات الحرس الوطني الروسي "روسغفارديا"، المتمركزة في جمهورية الشيشان الروسية. وتم تسمية الفرقة الخاصة على اسم أول رئيس لجمهورية الشيشان داخل روسيا، أحمد قاديروف. منذ تشكيل وحدة "أحمد"، يترأسها أبو زيد فيسمرادوف، رئيس جهاز الأمن وصديق الطفولة رمضان قاديروف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала