https://arabic.sputniknews.com/20220405/جنود-من-كتيبة-أحمد-حاميي-ماريوبول-1060853320.html

جنود من كتيبة "أحمد" حاميي ماريوبول

جنود من كتيبة "أحمد" حاميي ماريوبول

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف عن استسلام267 عنصراً من مشاة البحرية الأوكرانية من الكتيبة 503 في ماريوبول يوم أمس. 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T09:54+0000

2022-04-05T09:54+0000

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وكتب قاديروف على قناته في تلغرام، وهو يحث الجيش الأوكراني على أن يحذو حذوهم:اقرأ أيضا - قاديروف يعلن استعداد مجموعة ثانية من متطوعي الشيشان للمشاركة في العملية في أوكرانياوحدة الاستجابة السريعة الخاصة "أخمات" (أو أحمد) - هي وحدة خاصة ضمن قوات الحرس الوطني الروسي "روسغفارديا"، المتمركزة في جمهورية الشيشان الروسية. وتم تسمية الفرقة الخاصة على اسم أول رئيس لجمهورية الشيشان داخل روسيا، أحمد قاديروف. منذ تشكيل وحدة "أحمد"، يترأسها أبو زيد فيسمرادوف، رئيس جهاز الأمن وصديق الطفولة رمضان قاديروف.

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