جنود من كتيبة "أحمد" حاميي ماريوبول
09:54 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 05.04.2022)
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف عن استسلام267 عنصراً من مشاة البحرية الأوكرانية من الكتيبة 503 في ماريوبول يوم أمس.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوريستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" للهجوم على مبنى سكني، حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
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يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" للهجوم على مبنى سكني، حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوريستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
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يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوريستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
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يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" يقف على سطح مبنى في ماريوبول 4 أبريل 2022
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جندي من الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" يقف على سطح مبنى في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" يعدون الطعام في ماريوبول 4 أبريل 2022
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جندي من الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" يعدون الطعام في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوريستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
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يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" يقف على سطح مبنى في ماريوبول 4 أبريل 2022
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جندي من الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" يقف على سطح مبنى في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوريستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
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يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
وكتب قاديروف على قناته في تلغرام، وهو يحث الجيش الأوكراني على أن يحذو حذوهم:
لقد كنت أتوجه دائمًا إلى الجيش الأوكراني باقتراح الاستسلام، وبالتعاون مع الجيش الروسي، لاستعادة النظام في البلاد من أجل حياة سلمية للشعب الأوكراني الذي طالت معاناته. سمع 267 شخصًا هذه الدعوة. لم تعد عائلاتهم بحاجة إلى القلق عليهم.
وحدة الاستجابة السريعة الخاصة "أخمات" (أو أحمد) - هي وحدة خاصة ضمن قوات الحرس الوطني الروسي "روسغفارديا"، المتمركزة في جمهورية الشيشان الروسية. وتم تسمية الفرقة الخاصة على اسم أول رئيس لجمهورية الشيشان داخل روسيا، أحمد قاديروف. منذ تشكيل وحدة "أحمد"، يترأسها أبو زيد فيسمرادوف، رئيس جهاز الأمن وصديق الطفولة رمضان قاديروف.