خبير اقتصادي: لا خيار أمام الدول الأوروبية سوى شراء الغاز بالروبل الروسي
خبير اقتصادي: لا خيار أمام الدول الأوروبية سوى شراء الغاز بالروبل الروسي
صرح رئيس بنك "دويتشه بنك" الألماني، كريستيان سوينغ، في مؤتمر صحفي الاثنين، بأن الاقتصاد الألماني معرض لخطر الركود في حال الرفض الكامل لاستيراد النفط والغاز من روسيا.
فيما أكد مسؤول ألماني أن محطة الغاز المسال في مدينة فيلهلمسهافن بشمال ألمانيا، بعد الانتهاء من بنائها، ستساعد على استبدال إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا بنسبة 40% بحلول صيف 2023.
فما حقيقة استطاعة ألمانيا الاستغناء عن الغاز الروسي؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني:
"بغض النظر عن تصريحات المسؤولين الأوروبيين، فلا ألمانيا ولا باقي الدول الأوروبية تستطيع الاستغناء بشكل كامل عن الغاز والنفط الروسيين، اللذان يشكلان جزءا كبيرا من ميزانية الطاقة في دول الاتحاد، خصوصاً موضوع الغاز الذي يختلف عن النفط، حيث أن الدول تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز ولا توجد قدرة لنقل تلك الكميات، وما موجود من بدائل للغاز الروسي في الولايات المتحدة وإيران وقطر فهو بعيد عن أوروبا، إضافة إلى أن الطاقات الإنتاجية لهذه الدول محدودة، وما يدور من حديث عن بدائل للغاز الروسي لا يعدو عن كونه مجرد ضغوط سياسية على روسيا من أجل التراجع عن مسألة بيع الغاز بالروبل الروسي، ويأتي ذلك بدفع من الولايات المتحدة التي لا تسمح بزعزعة سيطرة الدولار على الأسواق المالية العالمية، في ظل وجود دول أخرى قد تحذو حذو روسيا في بيع النفط بعملات غير الدولار".
وأضاف المشهداني:
"لا يوجد خيار أمام الدول الأوروبية سوى التعامل مع المطلب الروسي المتمثل بشراء الغاز بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، وأعتقد أن روسيا ستتمسك بهذا المطلب الذي يدعم عملتها بشكل كبير، وإلا فعلى الدول الأوروبية انتظار ثلاث أو أربع سنوات حتى تجد منفذا آخرا غير الغاز الروسي، وستجد ألمانيا نفسها أمام ركود اقتصادي كبير، وقد يدفع هذا الأمر إلى اتساع رقعة الحرب التي قد تكون بوابة لحرب عالمية ثالثة، إذ سيبقى النفط والغاز هما المحركان الأساسيان للاقتصاد العالمي طيلة هذا القرن، رغم الدعوات إلى التخلي عن الاعتماد عليهما في مؤتمر المناخ في غلاسكو، وأوروبا ستخضع لمنطق العقل ولا تتبع القاطرة الأمريكية".
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