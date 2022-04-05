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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-بالمدفعية-3-قرى-في-غضون-دقائق-1060848808.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية 3 قرى في غضون دقائق
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية 3 قرى في غضون دقائق
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، عن إطلاق القوات الأوكرانية قذائف مدفعية من عيار 122 ملم على بلدة... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T06:01+0000
2022-04-05T06:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقالت الممثلية في بيان لها عبر صفحة "تلغرام"، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية باتجاه مدينة دونيتسك ( بلدة ياسينوفاتايا)، جرى إطلاق قذائف من عيار 122 مليمترا في غضون 10 دقائق".وأشارت الممثلية أن الضربات اقتصرت على خسائر مادية واندلاع الحرائق في المنازل المهجورة ولم تسجل خسائر بشرية.وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية 3 قرى في غضون دقائق

06:01 GMT 05.04.2022
© AP Photo / Javier Fergoالمدفعية البريطانية الملكية تطلق 41 قذيفة مدفعية إحياء لذكرى وفاة الأمير فيليب، 10 أبريل 2021
المدفعية البريطانية الملكية تطلق 41 قذيفة مدفعية إحياء لذكرى وفاة الأمير فيليب، 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Javier Fergo
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، عن إطلاق القوات الأوكرانية قذائف مدفعية من عيار 122 ملم على بلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.
وقالت الممثلية في بيان لها عبر صفحة "تلغرام"، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية باتجاه مدينة دونيتسك ( بلدة ياسينوفاتايا)، جرى إطلاق قذائف من عيار 122 مليمترا في غضون 10 دقائق".
وأشارت الممثلية أن الضربات اقتصرت على خسائر مادية واندلاع الحرائق في المنازل المهجورة ولم تسجل خسائر بشرية.
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
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