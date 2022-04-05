https://arabic.sputniknews.com/20220405/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-عملية-التحضير-للعمليات-في-إيران-تمضي-حاليا-بوتيرة-سريعة-1060858178.html

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: عملية التحضير للعمليات في إيران تمضي حاليا بوتيرة سريعة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: عملية التحضير للعمليات في إيران تمضي حاليا بوتيرة سريعة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيو كوخافي، إن "عملية التحضير للعمليات في إيران تمضي حاليا بوتيرة سريعة"، مشيرا إلى الحروب المرتبطة بإسرائيل في سوريا وأجزاء... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T11:22+0000

2022-04-05T11:22+0000

2022-04-05T11:22+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن كوخافي، خلال حفل تنصيب القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، قوله: "لقد عززنا قدرتنا على شن ضربات جوية على العدو وسنواصل القيام بذلك، وسيستمر سلاح الجو في لعب دور مركزي خلال هذه الحروب".وشدد على أن "سلسلة الهجمات هذه لعبت دورا مهما في منع الانتشار العسكري الإيراني في سوريا وتهديد إسرائيل ومواطنيها"، مؤكدا أن "القوة الجوية ستكون جاهزة للعمليات في الأماكن القريبة والبعيدة".وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزي، أكد أن "تبادل الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل في العراق وسوريا، يضع القوات الأمريكية في خطر".وقال فرانك ماكنزي، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، إن "إيران هاجمت قوات ومنشآت الولايات المتحدة على مدار الأشهر الستة الماضية لعدة مرات"، مؤكدا أن العمل الجيد للغاية من جانب القادة على الأرض هو إحباط وقوع أي خسائر أمريكية.وأضاف: "لو وقعت خسائر أمريكية، أعتقد أننا ربما كنا سنصبح في مكان مختلف تماما الآن".وبشأن الصراع الإيراني الإسرائيلي، أوضح ماكنزي، "أن إسرائيل ستتخذ خطوات للدفاع عن نفسها عندما تواجه أفعالا إيرانية"، مؤكدا أن "إيران تكرس نفسها لتدمير إسرائيل".وأعرب عن قلقه من أن "تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، تجعل القوات الأمريكية في كثير من الأحيان معرضة للخطر، سواء في العراق أو في سوريا".

https://arabic.sputniknews.com/20220405/غانتس-إسرائيل-مستعدة-لمواجهة-مع-إيران-دون-مساعدة-حال-امتلكت-الأخيرة-السلاح-النووي-1060850125.html

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