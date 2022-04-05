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رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني يؤكد للوزير لافروف دعم موقف روسيا في أوكرانيا
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني يؤكد للوزير لافروف دعم موقف روسيا في أوكرانيا
استنكر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، الأمير طلال أرسلان، بيان وزارة الخارجية اللبنانية حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشددا على دعم حزبه لموسكو. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T12:42+0000
2022-04-05T12:42+0000
لبنان
روسيا
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وقال أرسلان في مقابلة لوكالة "سبوتنيك"، كشف خلالها عن مضمون لقائه مع وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف في موسكو في وقت سابق: "كأن هذا البيان صدر يتيما بدون أب وبدون أم... أما حسب المعلومات التي بحوزتنا، فكان هنالك إيحاء خارجي بصدور هكذا بيان".وعبر أرسلان عن التطابق بين موقف حزبه والموقف الروسي، مشددا على أن "الوجود الروسي في أوكرانيا هو لصد الهجمات التي تتعرف لها روسيا من قبل القطب الواحد في العالم".وأضاف أن روسيا في وضع الدفاع عن النفس نسبةً للتهديد للعمق الروسي، واصفا دور القطب الواحد بـ "اللعب بالنار" فيما يتعلق بأوكرانيا.كما أدان العقوبات ضد روسيا، التي وصفها بـ"سيف ذو حدين"، قائلا إن الاتحاد الأوروبي غير قادر على الإبقاء على العقوبات في الأجل الطويل نسبة لتداعياتها على اقتصاده.وفي وقت سابق توقعت دراسة لوكالة "​بلومبرغ​" أن تحقق روسيا أرباحا قياسية في ظل العقوبات الغربية، وأشارت الى أن "​موسكو​ ستحقق أرباحا قياسية وتكسب أكثر من 321 مليار دولار هذا العام، في حال لم يفرض المشترون الرئيسيون حظرا على مواد الطاقة الروسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/سفارة-روسيا-في-لبنان-لم-يعد-بإمكان-موسكو-تحمل-الاستفزازات-الغربية-1059978202.html
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لبنان, روسيا

رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني يؤكد للوزير لافروف دعم موقف روسيا في أوكرانيا

12:42 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
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استنكر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، الأمير طلال أرسلان، بيان وزارة الخارجية اللبنانية حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشددا على دعم حزبه لموسكو.
وقال أرسلان في مقابلة لوكالة "سبوتنيك"، كشف خلالها عن مضمون لقائه مع وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف في موسكو في وقت سابق: "كأن هذا البيان صدر يتيما بدون أب وبدون أم... أما حسب المعلومات التي بحوزتنا، فكان هنالك إيحاء خارجي بصدور هكذا بيان".
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
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وعبر أرسلان عن التطابق بين موقف حزبه والموقف الروسي، مشددا على أن "الوجود الروسي في أوكرانيا هو لصد الهجمات التي تتعرف لها روسيا من قبل القطب الواحد في العالم".
وأضاف أن روسيا في وضع الدفاع عن النفس نسبةً للتهديد للعمق الروسي، واصفا دور القطب الواحد بـ "اللعب بالنار" فيما يتعلق بأوكرانيا.
كما أدان العقوبات ضد روسيا، التي وصفها بـ"سيف ذو حدين"، قائلا إن الاتحاد الأوروبي غير قادر على الإبقاء على العقوبات في الأجل الطويل نسبة لتداعياتها على اقتصاده.
وفي وقت سابق توقعت دراسة لوكالة "​بلومبرغ​" أن تحقق روسيا أرباحا قياسية في ظل العقوبات الغربية، وأشارت الى أن "​موسكو​ ستحقق أرباحا قياسية وتكسب أكثر من 321 مليار دولار هذا العام، في حال لم يفرض المشترون الرئيسيون حظرا على مواد الطاقة الروسية".
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